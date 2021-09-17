Чи буде нове коло «вагнергейту»?

Експерти – про можливі наслідки для Зеленського розслідування CNN

Справа «вагнерівців», яку опоненти влади охрестили «вагнергейтом», знову пішла на чергове інформаційне коло. Приводом для цього стала публікація американською телекомпанією CNN власного розслідування про спецоперацію із затримання терористів з російської приватної військової компанії Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року.

Раніше журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв анонсував вихід розслідування про «вагнерівців» у трьох різних форматах. А текстовий варіант матеріалу буде оприлюднено протягом найближчого місяця. Під час фестивалю Mezhyhirya Fest він розповів, що українська влада продовжує відмовчуватися про спецоперацію щодо «вагнерівців», хоча докази, які зібрали українські спецслужби, згодилися б у розслідуванні катастрофи MН17.

Цього разу несподівано швидко на ці повідомлення відреагували в Офісі президента. В інтерв’ю «Укрінформу» радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що версія телеканалу CNN про зірвану спецоперацію із затримання російських бойовиків «Вагнера» є перекладом англійською мовою старої російської дезінформації.

Але чи дійсно це так? На заяву Подоляка відреагувала співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко, зазначивши, що «вагнергейт» – зрада українських розвідників і армії, яка захищає незалежність нашої держави.

«Влада тисне на медіа, аби ті не торкалися теми розслідування CNN щодо «вагнерівців», – наголосила депутат з трибуни Верховної Ради.

«Наслідки розслідування CNN найбільше позначаться на політичній ситуації в Україні»

Директор Центру Карнегі, Москва, Дмитро Тренін у коментарі «Главкому» підтвердив, що дійсно, в Росії розслідування CNN викликало інтерес, хоча швидше підтвердило те, що російській громадськості вже давно було відомо. «Про цю історію з посиланнями на джерела в російських спецслужбах писав відомий журналіст Олександр Коц. Цікаво, що ФСБ, що буває вкрай рідко, практично негайно назвала розслідування CNN об'єктивним, а наведені факти такими, що відповідають дійсності». На думку представників російської спецслужби, «наслідки розслідування CNN найбільше можуть позначитися на політичній ситуації в Україні».

З іншого боку, директор «Євразійської демократичної ініціативи» Пітер Залмаєв у коментарі «Главкому» теж більший схильний вірити CNN, ніж нашій українській владі. За його словами, «стандарти американської журналістики суттєво відрізняються від етики та стандартів наших високопосадовців». «На мою думку, – каже Залмаєв, – українська влада мала відношення до зриву цієї спецоперації. Коли це стало публічним, ми спостерігаємо за «срачем» між адміністрацією Білого дому та Банковою після візиту президента Зеленського до США. А це останнє, що потрібне нашим країнам».

Конфліктолог-міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця вважає, що на даний момент «немає об’єктивного розслідування цієї ситуації. І це стає предметом маніпуляцій і дезінформації. Через розслідування CNN можна говорити, що ситуація вийшла на міжнародний рівень, і ми даємо козирі Росії в інформаційній війні, що триває».

«Я не думаю, що наслідки будуть катастрофічними для Зеленського, бо цей епізод з «вагнерівцями» не має такої сили, яка може змістити президента з його посади. І якщо ми подивимося на суспільну думку, то для населення питання «вагнерівців» є епізодом, хоча й болючим, а не системою. А суспільна думка формується завдяки системності, коли події стають системою та дуже сильно впливають на свідомість людей і на їх становище, добробут, рівень соціального життя. Ця ж ситуація не впливає критично на соціальне життя українців».

Микола Сірук, для «Главкома»