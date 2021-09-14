Комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму

У 2020 році тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада

Засідання ТСК у справі «вагнерівців» сьогодні не відбулося

Колишній начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України у вівторок, 14 вересня, не відбулося у зв'язку з відсутністю кворуму. Про це пише Іnterfax-Україна.

«Я прибув на засідання на запрошення Безуглої (керівниці ТСК Мар'яни Безуглої ), одночасно отримав інформацію, що сьогодні засідання не буде в зв'язку з тим, що відсутній кворум. Більше того, отримав додаткове запрошення на понеділок... засідання сьогодні не відбулося, я спілкувався з нею (Безуглою)... сьогодні о п'ятій вечора я прибув з-за кордону, і о пів на сьому я прибув (на засідання ТСК)», – сказав Бурба в коментарі журналістам.

На питання, з якою метою він був за кордоном, Бурба сказав, що возив дитину на лікування.

При цьому на питання щодо безпосередньо справи «вагнерівців» він відповідати не став, пояснивши це тим, що всі відповіді може надати лише ТСК.

«У понеділок я відповідаю на всі питання (членів ТСК), після цього, можливо, поспілкуюся з вами (журналістами)», – сказав Бурба.

Разом із тим на питання чи варто заслухати на ТСК президента України і главу Офісу президента, він сказав, що «якщо є розбіжності, то, звичайно, варто».

Як повідомлялося, Бурба прибув на засідання ТСК, щоб надати інформацію у справі організації спеціального заходу щодо затримання 33-х бойовиків ПВК «Вагнер».

Наступне засідання ТСК призначено на понеділок, 20 вересня.

Як повідомлялося раніше, у липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

Нагадаємо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.