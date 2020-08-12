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    У світі

    Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську

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    У Мінські знесли меморіал загиблому активісту - Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську
    У Мінські знесли меморіал загиблому активісту

    Люди знову несуть квіти, аби вшанувати пам’ять активіста

    Вночі, 12 серпня, меморіал на знак пам'яті про загиблого активіста знищили. Напередодні біля станції метро «Пушкінська» в Мінську десятки місцевих жителів приносили квіти в пам'ять про загиблого учасника акції протесту. Сьогодні вранці люди знову почали приходити туди з квітами. Про це у Twitter повідомляє видання Tut.by.

     

    Біля метро «Пушкінська» знищили стихійний меморіал. Мінчани несуть квіти знову. «Таке не має відбуватися. Люди не мають гинути, не має литися кров. Ми мирно виходимо. Я дивлюся ці всі відео (розгонів) і просто плачу», - каже дівчина з квітами.

    Раніше повідомлялося, що люди в Мінську несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника біля станції метро «Пушкінська» в ніч із 9 на 10 серпня. Учора ОМОН почав розганяти людей, які принесли квіти до місця загибелі одного з учасників акцій протесту.

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    Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську
    Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську
    Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську
    Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську

    За інформацією МВС Білорусі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік міліції. Пристрій вибухнув у нього в руці і заподіяв смертельні травми.

    Як раніше писав «Главком», омонівці розстріляли гумовими кулями дврх чоловіків, посадивши їх попередньо перед своїм авто.

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