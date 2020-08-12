Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську



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У Мінські знесли меморіал загиблому активісту

Люди знову несуть квіти, аби вшанувати пам’ять активіста

Вночі, 12 серпня, меморіал на знак пам'яті про загиблого активіста знищили. Напередодні біля станції метро «Пушкінська» в Мінську десятки місцевих жителів приносили квіти в пам'ять про загиблого учасника акції протесту. Сьогодні вранці люди знову почали приходити туди з квітами. Про це у Twitter повідомляє видання Tut.by.

У метро «Пушкинская» уничтожили стихийный мемориал. Минчане несут цветы вновь



«Такое не должно происходить. Люди не должны гибнуть, не должна литься кровь. Мы мирно выходим. Я смотрю эти все видео (разгонов) и просто плачу, — говорит девушка с цветами». pic.twitter.com/38oUPb1chG — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

Біля метро «Пушкінська» знищили стихійний меморіал. Мінчани несуть квіти знову. «Таке не має відбуватися. Люди не мають гинути, не має литися кров. Ми мирно виходимо. Я дивлюся ці всі відео (розгонів) і просто плачу», - каже дівчина з квітами.

Раніше повідомлялося, що люди в Мінську несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника біля станції метро «Пушкінська» в ніч із 9 на 10 серпня. Учора ОМОН почав розганяти людей, які принесли квіти до місця загибелі одного з учасників акцій протесту.

За інформацією МВС Білорусі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік міліції. Пристрій вибухнув у нього в руці і заподіяв смертельні травми.

Як раніше писав «Главком», омонівці розстріляли гумовими кулями дврх чоловіків, посадивши їх попередньо перед своїм авто.