Голова Держкіно подарував Папі Римському бюст Довженка (фото)

Андрій Осіпов зустрівся з Левом XIV у Ватикані та розповів про внесок українського режисера у світове кіномистецтво

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов під час перебування в Римі зустрівся з Папою Римським Левом XIV та подарував йому бюст українського кінорежисера Олександра Довженка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держкіно України.

Андрій Осіпов та Папа Лев XIV під час зустрічі у Ватикані Фото: Держкіно

Осіпов прибув до Італії для участі в «Днях українського та польського кіно в Римі» – культурній ініціативі, покликаній ознайомити міжнародну аудиторію з українським і польським кінематографом, їхньою історією та сучасними творчими здобутками.

Під час перебування у Ватикані очільник Держкіно отримав можливість особисто поспілкуватися з понтифіком у форматі baciamano – короткої зустрічі, що передбачає особисте привітання Папи Римського.

Бюст українського кінорежисера Олександра Довженка, виготовлений працівниками Одеської кіностудії Фото: Держкіно

Осіпов передав Леву XIV бюст Олександра Довженка, виготовлений працівниками Одеської кіностудії. Під час розмови він розповів про творчість українського митця, його внесок у становлення національного кінематографа та значення його спадщини для світової культури.

За повідомленням Держкіно, Папа Римський також благословив Андрія Осіпова.

У відомстві зазначили, що зустріч стала нагодою представити українську кінематографічну спадщину та наголосити на ролі культури в міжнародному діалозі.

Олександр Довженко – український кінорежисер, письменник і художник, один із засновників українського поетичного кіно. Найвідомішими його роботами є фільми «Звенигора», «Арсенал» та «Земля». Останній вважається одним із визначних творів світового німого кінематографа.

Раніше «Главком» писав про відкриття пам'ятника Олександру Довженку в Києві. Монумент встановили на кіностудії імені режисера у вересні 2024 року з нагоди Дня українського кіно.

Крім того, Кабінет міністрів призначив Андрія Осіпова головою Держкіно 30 травня 2025 року. До цього він очолював Одеську кіностудію, а також працював у сфері кіновиробництва.

Також «Главком» повідомляв про заяву Папи Лева XIV щодо війни в Україні. Понтифік висловив солідарність з українцями, які постраждали від російських обстрілів, і закликав міжнародну спільноту не звикати до війни.