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Папа Римський уперше в історії проголосував на виборах у США

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Папа Римський уперше в історії проголосував на виборах у США
Лев XIV зберіг американське громадянство та право голосу після обрання главою Католицької церкви
Фото: Vatican Media

Понтифік надіслав бюлетень поштою до штату Іллінойс, де залишається зареєстрованим виборцем

Папа Римський Лев XIV взяв участь у проміжних виборах до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада 2026 року. Він став першим понтифіком, про якого відомо, що той проголосував на американських виборах під час перебування на чолі Католицької церкви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vatican News та Reuters.

Пресслужба Святого Престолу 30 жовтня підтвердила, що Лев XIV скористався правом голосу як громадянин США та надіслав свій виборчий бюлетень поштою до Чикаго.

«Святіший Отець переконаний у праві та обов'язку громадян брати участь у демократичних процесах», – зазначили у Ватикані.

Лев XIV народився в Чикаго та до обрання Папою Римським мав ім'я Роберт Френсіс Превост. За інформацією Chicago Sun-Times, він зареєстрований виборцем у містечку Нью-Ленокс, штат Іллінойс. Запит на отримання бюлетеня понтифік подав 3 жовтня.

У Ватикані наголосили, що Лев XIV і раніше голосував на американських виборах, коли мав таку можливість. Також він брав участь у голосуваннях під час проживання в Перу.

Водночас невідомо, яких саме кандидатів підтримав понтифік. Святий Престол не розголошував його вибору.

Раніше «Главком» розповідав про біографію нового очільника Католицької церкви. Майбутній понтифік народився в Чикаго, а значну частину свого життя присвятив служінню в Перу, де згодом став єпископом.

Також «Главком» повідомляв про підготовку США до проміжних виборів 2026 року. Голосування відбудеться 3 листопада. Американці обиратимуть новий склад Палати представників, частину Сенату та представників влади в окремих штатах.

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Теги: Папа Римський вибори у США

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