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«Дивлюся із захопленням». Олена Мозгова показала архівні фото з мамою-красунею

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена та Віолетта Мозгові
фото: Олена Мозгова/Facebook

Віолетта Мозгова святкує 72-річчя

Українська продюсерка Олена Мозгова замилувала мережу архівними кадрами зі своєю мамою, відомою режисеркою Віолетою Мозговою. Дочка опублікувала допис у Facebook з нагоди дня народження матері, пише «Главком».

Віолетті Мозговій виповнилося 72 роки, із цим святом жінку привітала Олена Мозгова. Продюсерка опублікувала зворушливе звернення до мами. «Мамуля, з Днем народження! Я й досі дивлюся на тебе із захопленням. У дитинстві все було просто: моя мама – найкрасивіша, найрозумніша і здатна вирішити будь-яку проблему. Від розбитого коліна до глобальної несправедливості світобудови. Потім я виросла… але захоплення нікуди не зникло. Просто змінилася його природа. Тепер я бачу не лише маму. Я бачу жінку. Красиву, складну, сильну, іноді категоричну, завжди справжню. Жінку, яка ніколи не потребувала чужого дозволу бути собою», – поділилася вона.

Олена Мозгова з мамою в молоді роки
Олена Мозгова з мамою в молоді роки
фото: Олена Мозгова/Facebook

Олена Мозгова відзначила якості мами та підкреслила її красу. Жінка зізналася, що з роками вбачає ще більше схожості з матірʼю. До свого допису зірка додала архівні фото з мамою з різних років їхнього життя.

«Я захоплююся твоїм розумом, смаком, характером, твоєю здатністю мати власну думку навіть тоді, коли всім навколо було б значно зручніше, якби ти її не мала. І, звісно, твоєю красою. Бо генетика – це серйозна наука, і я маю всі підстави бути їй вдячною. З роками я дедалі частіше впізнаю тебе в собі. У жестах, інтонаціях, реакціях, у впертості, яку раніше вважала виключно твоєю особливістю. Тепер доводиться визнати: спадковість річ безжальна, але в нашому випадку досить щедра», – написала Мозгова.

Олена Мозгова у дитинстві поруч із мамою
Олена Мозгова у дитинстві поруч із мамою
фото: Олена Мозгова/Facebook

Також продюсерка висловила побажання в день народження Віолетти Мозгової та нагадала про свою любов, повагу та гордість. «Я люблю тебе. І дуже тобою пишаюся. І якщо в дитинстві я дивилася на тебе із захопленням, бо ти була моєю мамою, то сьогодні я захоплююся тобою ще й тому, що розумію, якою непересічною жінкою мені пощастило називати маму. Яке ж це щастя, що саме ти – моя мама», – резюмувала вона.

Олена Мозгова у дитинстві з батьками
Олена Мозгова у дитинстві з батьками
фото: Олена Мозгова/Facebook
Віолетта Борисівна Мозгова є заслуженою діячкою мистецтв України, режисером-постановником масових заходів та талановитою особистістю. Чоловіком Віолетти Мозгової був видатний артист Микола Мозговий, для якого вона була й музою. Коли Микола Мозговий з 2005 по 2010 рік був директором Палацу «Україна», Віолетта Мозгова працювала поруч із ним, виконуючи обовʼязки режисера заходів у Палаці.

Нагадаємо, 30 липня виповнилося 16 років від дня смерті видатного композитора і співака Миколи Мозгового. До річниці смерті артиста його донька, продюсерка Олена Мозгова, поділилася своїми емоціями та почуттями. За її словами, біль після смерті батька й досі не вщухає.

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Теги: фото вдова дочка дружина сім'я співак

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