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    У світі

    Владі Туреччини здалися п'ять терористів

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    Владі Туреччини здалися п'ять терористів

    Від рук цієї організації загинули 7500 співробітників сил безпеки Туреччини і 6800 мирних жителів

    П'ятеро бойовиків терористичної організації РАСК здалися турецьким силам безпеки в провінції Ширак на південному сході Туреччини.

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    Згідно з інформацією, терористи склали зброю і здалися в результаті роз'яснювальної роботи, проведеної співробітниками правоохоронних органів.

    У відомстві зазначили, що з початку року добровільно склали зброю і здалися владі 100 терористів.

    Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що з 1984 року, коли бойовики вперше здійснили кривавий злочин в Туреччині і до березня 2020 року, від рук цієї кривавої організації загинули 7500 співробітників сил безпеки Туреччини і 6800 мирних жителів.

    США і Європейський союз внесли PACK в списки терористичних організацій.

    Незважаючи на спроби Анкари знайти шляхи врегулювання ситуації, терористична організація PACK з липня 2015 року відновила збройні напади.

    В останні роки PACK прагне перекласти відповідальність за криваві злочини в регіоні на свої відгалуження.

    У Сирії терористи PACK прикриваються назвами PID і YPG, а в останні два роки називають себе «Сирійськими демократичними силами». В Ірані PACK діє як «Партія вільного життя Курдистану» (PEAK).

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