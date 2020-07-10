Владі Туреччини здалися п'ять терористів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від рук цієї організації загинули 7500 співробітників сил безпеки Туреччини і 6800 мирних жителів

П'ятеро бойовиків терористичної організації РАСК здалися турецьким силам безпеки в провінції Ширак на південному сході Туреччини.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Згідно з інформацією, терористи склали зброю і здалися в результаті роз'яснювальної роботи, проведеної співробітниками правоохоронних органів.

У відомстві зазначили, що з початку року добровільно склали зброю і здалися владі 100 терористів.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що з 1984 року, коли бойовики вперше здійснили кривавий злочин в Туреччині і до березня 2020 року, від рук цієї кривавої організації загинули 7500 співробітників сил безпеки Туреччини і 6800 мирних жителів.

США і Європейський союз внесли PACK в списки терористичних організацій.

Незважаючи на спроби Анкари знайти шляхи врегулювання ситуації, терористична організація PACK з липня 2015 року відновила збройні напади.

В останні роки PACK прагне перекласти відповідальність за криваві злочини в регіоні на свої відгалуження.

У Сирії терористи PACK прикриваються назвами PID і YPG, а в останні два роки називають себе «Сирійськими демократичними силами». В Ірані PACK діє як «Партія вільного життя Курдистану» (PEAK).