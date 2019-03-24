Внаслідок нападу бойовиків у Малі загинули більше сотні осіб



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Пастухи народу фулани у Малі зазнали нападу

Озброєні люди, одягнені в традиційний одяг мисливців, оточили і напали на село

В результаті атаки бойовиків в центральній частині Республіки Малі було вбито близько 115 осіб народу фулани.

Про це повідомляє Reuters.

Мер найближчого міста Банкасс Мулай Гуіндо розповів, що озброєні люди, одягнені в традиційний одяг мисливців, оточили і напали на село Огоссагу близько 4 години ранку.

«Це дуже важкі втрати. Село Огоссагу повністю спустошено», - зазначив Гуіндо.

Він також додав, що в сусідніх селах Фулані і Велінгара також було вбито кілька людей.

Джерело з миротворчої місії США в Малі зазначило, що в повідомленнях місцевих чиновників число загиблих сягає 115 осіб, в тому числі вагітні жінки та діти.

За версією місцевого жителя, який не захотів називати свого імені, цей напад міг бути відповіддю місцевій філії Аль-Каїди за п'ятничний рейд, в результаті якого загинуло 23 людини.

Нагадаємо, два вибухи сталися на публічному заході, де були присутні близько тисячі людей у південному Афганістані 23 березня. Принаймні двоє людей загинули, ще кілька отримали поранення.