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    У світі

    Внаслідок нападу бойовиків у Малі загинули більше сотні осіб

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    <p>Пастухи народу фулани у Малі зазнали нападу</p> - Внаслідок нападу бойовиків у Малі загинули більше сотні осіб

    Пастухи народу фулани у Малі зазнали нападу

    Озброєні люди, одягнені в традиційний одяг мисливців, оточили і напали на село

    В результаті атаки бойовиків в центральній частині Республіки Малі було вбито близько 115 осіб народу фулани.

    Про це повідомляє Reuters.

    Мер найближчого міста Банкасс Мулай Гуіндо розповів, що озброєні люди, одягнені в традиційний одяг мисливців, оточили і напали на село Огоссагу близько 4 години ранку. 

    «Це дуже важкі втрати. Село Огоссагу повністю спустошено», - зазначив Гуіндо. 

    Він також додав, що в сусідніх селах Фулані і Велінгара також було вбито кілька людей. 

    Джерело з миротворчої місії США в Малі зазначило, що в повідомленнях місцевих чиновників число загиблих сягає 115 осіб, в тому числі вагітні жінки та діти. 

    За версією місцевого жителя, який не захотів називати свого імені, цей напад міг бути відповіддю місцевій філії Аль-Каїди за п'ятничний рейд, в результаті якого загинуло 23 людини. 

    Нагадаємо, два вибухи сталися на публічному заході, де були присутні близько тисячі людей у південному Афганістані 23 березня. Принаймні двоє людей загинули, ще кілька отримали поранення.

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