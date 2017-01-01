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    Вокзал біля Стіни плачу в Єрусалимі назвуть на честь Дональда Трампа

    «Рішення про назву вокзалу взяли в знак визнання внеску президента США в зміцнення статусу столиці та Ізраїлю»
    В Ізраїлі побудують вокзал імені Дональда Трампа. Залізничну станцію зведуть недалеко від Стіни плачу в Старому місті Єрусалиму, повідомляє Радіо Свобода. На початку грудня президент США визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився почати підготовку до переїзду туди американського посольства. Станція буде побудована на шляху швидкісного
    • Сьогодні, 14:34
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    Дональд Трамп, президент США
    Дональд Трамп, президент США

    «Рішення про назву вокзалу взяли в знак визнання внеску президента США в зміцнення статусу столиці та Ізраїлю»

    В Ізраїлі побудують вокзал імені Дональда Трампа. Залізничну станцію зведуть недалеко від Стіни плачу в Старому місті Єрусалиму, повідомляє Радіо Свобода. На початку грудня президент США визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився почати підготовку до переїзду туди американського посольства.

    Станція буде побудована на шляху швидкісного залізничного маршруту «Тель-Авів – Єрусалим». Як заявив міністр транспорту Ісраель Кац, рішення про назву вокзалу взяли «в знак визнання внеску президента США в зміцнення статусу столиці та Ізраїлю».

    6 грудня президент Трамп розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Рішення Трампа піддали різкій критиці лідери багатьох країн. Генасамблея ООН визнати Єрусалим столицею Ізраїлю відмовилася. На палестинських землях пройшли масові протести і заворушення.

    Ізраїль Дональд Трамп
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