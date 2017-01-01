Вокзал біля Стіни плачу в Єрусалимі назвуть на честь Дональда Трампа

«Рішення про назву вокзалу взяли в знак визнання внеску президента США в зміцнення статусу столиці та Ізраїлю»

В Ізраїлі побудують вокзал імені Дональда Трампа. Залізничну станцію зведуть недалеко від Стіни плачу в Старому місті Єрусалиму, повідомляє Радіо Свобода. На початку грудня президент США визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився почати підготовку до переїзду туди американського посольства. Станція буде побудована на шляху швидкісного



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Дональд Трамп, президент США

«Рішення про назву вокзалу взяли в знак визнання внеску президента США в зміцнення статусу столиці та Ізраїлю»

В Ізраїлі побудують вокзал імені Дональда Трампа. Залізничну станцію зведуть недалеко від Стіни плачу в Старому місті Єрусалиму, повідомляє Радіо Свобода. На початку грудня президент США визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився почати підготовку до переїзду туди американського посольства.

Станція буде побудована на шляху швидкісного залізничного маршруту «Тель-Авів – Єрусалим». Як заявив міністр транспорту Ісраель Кац, рішення про назву вокзалу взяли «в знак визнання внеску президента США в зміцнення статусу столиці та Ізраїлю».

6 грудня президент Трамп розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Рішення Трампа піддали різкій критиці лідери багатьох країн. Генасамблея ООН визнати Єрусалим столицею Ізраїлю відмовилася. На палестинських землях пройшли масові протести і заворушення.