ВООЗ назвала кількість загиблих співробітників у Секторі Гази
Операції, в тому числі ампутації кінцівок, проводяться в Газі без анестезії через критично низький рівень поставок
Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що понад 160 медичних працівників загинули у Секторі Гази під час виконання службових обов'язків. Про це повідомляє Sky News.
«Понад 160 медичних працівників загинули при виконанні службових обов'язків, надаючи допомогу пораненим і хворим. Це люди, які підтримують систему охорони здоров'я завдяки своїй самовідданості, вони якимось чином знайшли спосіб підтримувати певний рівень обслуговування», – сказав Крістіан Ліндмайєр на пресбрифінгу.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що операції, в тому числі ампутації кінцівок, проводяться в Газі без анестезії через критично низький рівень поставок.
Нагадаємо, ЦАХАЛ заявив, що розділив Сектор Гази на дві частини. Армія оборони Ізраїлю дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази і поїхати на південь. Він також додав, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа, що знаходиться в однойменному секторі.
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