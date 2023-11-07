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ВООЗ назвала кількість загиблих співробітників у Секторі Гази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ВООЗ назвала кількість загиблих співробітників у Секторі Гази
Понад 160 медичних працівників загинули при виконанні службових обов'язків
фото з відкритих джерел

Операції, в тому числі ампутації кінцівок, проводяться в Газі без анестезії через критично низький рівень поставок

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що понад 160 медичних працівників загинули у Секторі Гази під час виконання службових обов'язків. Про це повідомляє Sky News.

«Понад 160 медичних працівників загинули при виконанні службових обов'язків, надаючи допомогу пораненим і хворим. Це люди, які підтримують систему охорони здоров'я завдяки своїй самовідданості, вони якимось чином знайшли спосіб підтримувати певний рівень обслуговування», – сказав Крістіан Ліндмайєр на пресбрифінгу.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що операції, в тому числі ампутації кінцівок, проводяться в Газі без анестезії через критично низький рівень поставок.

Нагадаємо, ЦАХАЛ заявив, що розділив Сектор Гази на дві частини. Армія оборони Ізраїлю дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази і поїхати на південь. Він також додав, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа, що знаходиться в однойменному секторі.

Теги: Сектор Гази місто ВООЗ

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