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Союзники Ізраїлю закликали відкласти вторгнення до Сектору Гази – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Союзники Ізраїлю закликали відкласти вторгнення до Сектору Гази – Bloomberg
За словами неназваних джерел, спочатку Ізраїль чинив опір відтермінуванню масштабної військової операції зі знищення ХАМАС
фото з відкритих джерел

За інформацією Bloomberg, США та ЄС чинять тиск на Ізраїль, щоб виграти час для секретних переговорів

Уряди США і Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземне вторгнення в Сектор Гази. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників, утримуваних ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що переговори з ХАМАС мають делікатний характер і можуть закінчитися невдачею. Однак, за їхніми словами, є ознаки того, що угруповання може погодитися відпустити хоча б частину цивільних осіб, захоплених його бойовиками під час смертоносного рейду 7 жовтня, не вимагаючи від Ізраїлю натомість звільнення ув'язнених.

За словами співрозмовників, спочатку Ізраїль чинив опір відтермінуванню масштабної військової операції зі знищення ХАМАС, яка, за словами офіційних осіб, мала відбутися після нападу, але під тиском США погодився почекати.

Останніми днями Ізраїль публічно змінив свій тон щодо планів проведення операції, запропонувавши більш обмежений підхід, який може знизити кількість жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, кількість загиблих у Газі продовжує зростати. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, з 7 жовтня померли 3785 осіб, у тому числі 1524 дитини.

До слова, ХАМАС значно завищив кількість жертв удару по лікарні Аль-Ахлі у секторі Газа – в результаті вибуху там могли загинути не більше 50 осіб.

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Теги: Європейський союз Ізраїль Сектор Гази США ХАМАС

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