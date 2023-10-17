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До Сектору Гази вирушили колони з гуманітарною допомогою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Сектору Гази вирушили колони з гуманітарною допомогою
У Секторі Гази гуманітарна катастрофа
фото з відкритих джерел

Колони з гуманітарною допомогою від Єгипту вирушили до КПП «Рафах»

Колони вантажівок із гуманітарною допомогою населенню Гази від Єгипту в ніч на вівторок вирушили з міста Ель-Аріш на Синайському півострові до КПП «Рафах» на кордоні з Газою. Про це повідомляє єгипетське видання Al Qahera News із посиланням на кореспондента в Ель-Аріші.

У неділю з'являлися повідомлення, що КПП «Рафах» може відкритися в понеділок вранці для доставки гуманітарної допомоги до Гази та виходу біженців до Єгипту, але цього не сталося. Чи він відкриється у вівторок, невідомо.

Втім, як нагадує Al Qahera News, влада Єгипту запевняє, що і не закривала Рафах, просто його робота дуже ускладнена через авіаудари та ракетні удари Ізраїлю.

Al Qahera News пише, що Єгипет спорядив для Гази 106 фур, завантаживши в них, зокрема, 1000 тонн продовольства, 40 тисяч ковдр, 80 наметів та сотні тисяч упаковок медикаментів.

Місто Ель-Аріш розташоване приблизно за 40 км від Рафаха. Там є аеропорт, куди Єгипет направив усю іноземну гуманітарну допомогу населенню Гази.

Станом на ранок 16 жовтня, за оцінкою ізраїльської армії, північ Сектору Гази залишили близько півмільйона людей.

Читайте також: Чому Єгипет не відкриє кордони з Сектором Гази?
Теги: Ізраїль Сектор Гази Єгипет

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