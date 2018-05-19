Восьмеро людей загинули від вибухів на стадіоні в Афганістані

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Поліція Афганістану

На стадіоні в афганському Джалалабаді під час крикетного матчу пролунала серія вибухів

Восьмеро людей загинули і ще 45 дістали поранення внаслідок низки вибухів на матчі з крикету в місті Джалалабад, що на сході Афганістану. Про це повідомила місцева влада у суботу, 19 травня. Люди зібралися ввечері у п'ятницю, 18 травня, для перегляду гри за «Кубок Рамадану».

Президент Афганістану Ашраф Гані наголосив на тому, організатори вибуху не мають права представляти жодну релігію.

«Терористи не зупинилися перед убивством наших людей навіть під час священного місяця Рамадан. Вчиненням терористичної атаки на велелюдному спортивному стадіоні вони вкотре довели, що не пов'язані жодними принципами чи релігіями, і що вони є ворогами людства», - цитує президента інформагенція AFP.

Жодне угруповання досі не взяло на себе відповідальність за теракт, однак терористична організація «Талібан» у WhatsApp заявила, що не причетна до нападу. Провінція Нангархар, столицею якої є Джалалабад, межує з Пакистаном. Тут активно діють таліби, а також бойовики «Ісламської держави» (ІД).

Нагадаємо, що в вересні 2017 року ІД взяла на себе відповідальність за вибух під час матчу з крикету у Кабулі. Тоді загинули три особи, а ще п'ятеро дістали поранення. Крикет є популярним видом спорту в Афганістані, афганська команда бере участь у чемпіонаті світу з крикету, однак ісламісти вважають, що спорт відволікає людей від релігійних обов'язків.

Джерело: Deutsche Welle