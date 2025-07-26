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NASA оголошує про скорочення майже чотирьох тис. працівників – Reuters

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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NASA оголошує про скорочення майже чотирьох тис. працівників – Reuters
Перспектива масового відтоку співробітників з NASA викликала тривогу в галузі
фото: Reuters

NASA заявила про звільнення 20% персоналу космічного агентства

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) оголосило про скорочення штату на близько 20% або на майже чотири тисячі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, речник NASA розповів про звільнення близько 3 870 осіб зі своїх поточних місць роботи,  але ця кількість може змінитися «найближчими днями та тижнями».

Він додав, що кількість співробітників Агентства, що залишаться, становитиме близько 14 000 людей.

Bloomberg зазначає, що ці скорочення є частиною зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити чисельності робочої сили у федеральних відомствах.

«Безпека залишається головним пріоритетом для нашого Агентства, оскільки ми балансуємо між необхідністю стати більш раціональною та ефективною організацією та роботою над тим, щоб забезпечити повну здатність продовжувати «золоту еру» досліджень та інновацій, зокрема на Місяць та Марс», – додали в NASA.

Перспектива масового відтоку співробітників з NASA викликала тривогу в галузі та в Агентстві. Деякі експерти стверджують, що ці скорочення призведуть до втрати у NASA деяких її найталановитіших співробітників.

Нагадаємо, під час місії на борту Міжнародної космічної станції (МКС) астронавтка NASA Ніколь Аєрс зробила унікальний знімок рідкісного атмосферного явища – спрайта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Post.

Спрайти – це короткочасні електричні розряди, які виникають у верхніх шарах атмосфери під час гроз. Їх майже неможливо побачити з поверхні Землі, проте з орбіти вони помітні та вражаючі.

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Теги: NASA кадрові зміни

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