Помер командир місії NASA «Аполлон-13» Джеймс Ловелл

У віці 97 років помер Джеймс Ловелл, американський астронавт-піонер, який командував місією NASA «Аполлон-13». Його майже катастрофічна подорож до Місяця в 1970 році стала символом мужності та винахідливості, а згодом надихнула на створення відомого голлівудського фільму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Джеймс Ловелл помер 7 серпня в Лейк-Форест, штат Іллінойс. Причину смерті не повідомляють.

Ловелл увійшов в історію космічної програми США завдяки кільком значним досягненням. Він став першою людиною, яка здійснила чотири космічні польоти, та першою, хто двічі побував на орбіті Місяця. Серед його ключових місій:

«Джеміні-7»: здійснив найдовший американський космічний політ 1960-х років.

«Аполлон-8»: перший пілотований політ на орбіту Місяця, під час якого було зроблено культове зображення блакитно-білої Землі.

Найбільш захопливим моментом його кар’єри стала місія «Аполлон-13» у квітні 1970 року. За 200 тис миль (322 тис км) від Землі на кораблі вибухнув кисневий балон, що загрожувало життю трьох астронавтів. Ловелл повідомив на Землю: «Ми щось випускаємо в космос».

Місія, яка мала стати третьою посадкою на Місяць, була скасована. Ловелл та екіпаж, завдяки героїчним зусиллям та злагодженій роботі з центром управління польотами в Х’юстоні, зуміли повернутися на Землю. Історія цієї місії стала основою для книги «Загублений Місяць» та фільму «Аполлон-13».

«Це був провал, але в деяких аспектах це був справжній тріумф здатності людей… успішно відновити майже неминучу катастрофу», – згадував Ловелл в одному з інтерв'ю.

За словами виконувача обов'язків адміністратора NASA Шона Даффі, «характер і непохитна мужність» Ловелла допомогли перетворити «потенційну трагедію на успіх, з якого ми багато чого навчилися».

