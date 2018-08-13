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    У світі

    Втомилися: у польському місті всі поліцейські пішли на лікарняний

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    Втомилися: у польському місті всі поліцейські пішли на лікарняний

    У поліції стверджують, що масові лікарняні не є страйком

    Усі поліцейські польського міста Камінь-Поморський (Західнопоморське воєводство) пішли на лікарняний через хронічну втому.

    Про це повідомляє портал Onet.pl із посиланням на дані поліцейського профсоюзу.

    Схожа ситуація також у двох районах столиці воєводства місті Щецині. Так, на поліцейській дільниці Щецин-Дабє 100% поліцейських потрапили на лікарняний, а на дільниці Щецин-Нєбучево – 70%.

    У поліції стверджують – це ажніяк не є страйком (у Польщі поліцейським заборонено страйкувати). Проблема виникла через недостатню комплектацію дільниць. Ця проблема загострилася у літний період, коли поліцейські традиційно беруть планову відпустку.

    Як результат – офіцери поліції, що не знаходились у відпустці, не змогли виконувати свої обов’язки через перевтому. У поліції стверджують, що якщо ця проблема не буде вирішена, подібні випадки можуть стати регулярними.

    Джерело: Європейська правда

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