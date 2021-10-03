У «Нафтогазі» встановлена диктатура. Вітренко тепер вирішуватиме кадрові питання без погодження з наглядовою радою

Уряд наділив нового главу правління НАК «Нафтогаз України» широкими повноваженнями

Кабінет Міністрів зобов’язав голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка призначати на посади і звільняти з посад працівників компанії без погодження з наглядовою радою НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення ухвалено в розпорядженні №1187-р від 29 вересня 2021 року, розміщеному на урядовому порталі. Водночас Кабмін припинив дію рішення наглядової ради «Нафтогазу» про скасування делегованих правлінню НАК повноважень, а також про необхідність погодження кадрових питань із наглядовою радою.

Крім того, уряд передав правлінню «Нафтогазу» на період до обрання наглядової ради НАК «Нафтогаз України» повноваження (крім повноважень, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради) затверджувати внутрішні положення, зокрема з питань забезпечення діяльності системи внутрішнього контролю, призначення на посаду та звільнення з посади керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу, уповноваженого з питань антикорупційної програми і фінансового контролера, якими регулюється діяльність «Нафтогазу».

Доцільно нагадати, що раніше Кабінет міністрів призначив нових членів правління «Нафтогазу», проте вони обійматимуть посади тимчасово, а постійний склад правління має обрати нова наглядова рада до 28 грудня. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 28 вересня.

У документі зазначається, що Олена Бойченко, Владислав Воловик, Маврикій Калугін і Роман Чумак призначаються членами правління «Нафтогазу» тимчасово, до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо формування правління. Також у розпорядженні уряду наголошується, що такі рішення повинні бути прийняті не пізніше 28 грудня 2021 року.

Наталка Прудка