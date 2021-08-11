Найманці Путіна мають хороші зуби й щеплення. Головні деталі нового розслідування BBC про армію Вагнера

У період активних бойових дій із вересня 2019 року по липень 2020-го в Лівії перебували до тисячі найманців Путіна

Під час спільного розслідування Арабська й Російська служби Бі-бі-сі отримали доступ до планшета й декількох документів, які, ймовірно, належали найманцям «Вагнера» у Лівії.

Планшет і документи дають уявлення про масштаби операцій групи й дозволяють припустити, що незважаючи на послідовне заперечення російською владою будь-яких зв’язків із «Вагнером», вона підтримує найманців на найвищому рівні.

«Пізно увечері на початку лютого нам зателефонувало одне із джерел у Лівії: у зоні боїв на заході країни солдати знайшли забутий кимось планшет Samsung. Імовірно, він належав одному з російських найманців, що відступав та воював на боці генерала Халіфи Хафтара і проти визнаного ООН Уряду національної згоди (УНЗ). Привізши планшет до Лондона, ми помістили його в спеціальний чохол, який блокує сигнал, – щоб не можна було відстежити місце його розташування чи дистанційно стерти дані», – йдеться в матеріалі Бі-Бі-Сі.

У пам’яті пристрою вони знайшли десятки файлів – від інструкцій по установці протипіхотних мін та виготовленню саморобних вибухових пристроїв до зйомок із розвідувальних безпілотників. Були й кілька скачаних книг, у т.ч. Mein Kampf, «Гра Престолів» та посібник із виноробства.

«Але найцікавішими були військові карти зон бойових дій із помітками російською мовою. Більшість оцінок були сконцентровані навколо південної околиці Тріполі Айн-Зара, де бійці «Вагнера» воювали з ПНС у лютому-травні 2020 року. Карти збігалися зі знайденою на планшеті зйомкою безлюдних вулиць Айн-Зари, зробленої безпілотником. До того моменту жителі вже покинули район», – йдеться в розслідуванні.

Позивні «вагнерівця» збіглися з даними українського «Миротворця»

Даних про особу власника в планшеті не виявилося, але при збільшенні масштабу карт розслідувачі змогли розгледіти червоні точки, помічені словами, схожими на позивні бійців.

Зіставивши їх з інформацією з бази українського «Миротворця», у якій разом із позивними вказані імена бійців «Вагнера», а також із доповіддю ООН про присутність групи в Лівії, яку злили в ЗМІ, Бі-Бі-Сі встановила, що один із позовних із планшета – «Мітла» – може належати 36-річному громадянинові РФ Федору Мєтьолкіну родом із Північного Кавказу.

«Згідно з базою «Миротворець», його особистий номер – М-1913. Це, найімовірніше, означає, що він приєднався до «Вагнера» досить давно – п’ять чи шість років тому, коли група брала участь у боях на боці проросійських найманців на Донбасі. «Відрядження» в інші зони конфліктів після Донбасу – звичайна практика для ПВК Вагнера. Про це ж свідчать і двоє колишніх бійців групи, з якими поговорили на умовах анонімності. Один із них розповів, що в будь-який момент у період активних бойових дій із вересня 2019 року по липень 2020-го в Лівії перебували до 1000 бійців Вагнера», – йдеться в матеріалі.



Щеплення від Covid-19, здорові зуби, фізична підготовка та благонадійність

У ПВК Вагнера немає жодної офіційної реєстрації, вона нікого не працевлаштовує. Найманці, за словами колишніх бійців, укладають короткострокові контракти з дрібними компаніями-одноденками на конкретну роботу — наприклад, охороняти нафтові свердловини.

Потім їх перевіряють на фізичну підготовку і благонадійність, після чого відправляють у неофіційний тренувальний табір «Вагнера» під Краснодаром, поруч із військовою базою.

«Як стало відомо Бі-бі-сі, за останні пів року для працевлаштування у ПВК з’явилося дві нові умови: по-перше, усі бійці повинні тепер пройти обов’язкову вакцинацію від Covid-19. Другою умовою є хороші зуби, тому деяким найманцям перед поїздкою в Молькіно (військовий полігон — ред.) доводиться видаляти по 3–4 зуба, щоби пройти медкомісію, розповів один із бійців. Після проходження медкомісії, поліграфа й короткої фізичної підготовки бійців відправляють за кордон у різні зони конфлікту. Оплата залежить від того, наскільки небезпечні умови відрядження», – пишуть розслідувачі.

Найменш небезпечний вид відрядження – охорона об’єктів або фізичних осіб. Бойові дії, у яких можна загинути, позначаються як «червона» зона. Самі найманці розуміють, що в разі загибелі їх тіла можуть не повернути на батьківщину.



Головний мотив убивати – гроші

Гроші – головна мотивація і ПВК Вагнера зокрема, й окремих найманців. Чимало з них родом із провінції, де складно знайти роботу з гідною зарплатою. Середня зарплата в маленьких російських містах не перевищує 20–30 тисяч рублів, тоді як зарплата за роботу на «Вагнер», за словами колишнього бійця, може перевищувати середню в місті в 10 разів.



Оптика, високотехнологічні радари, шоломи й ліки

Крім планшета, журналісти Бі-Бі-Сі також отримали 10-сторінковий документ – заявку на отримання озброєння й техніки, датовану 19 січня 2020 року. Цей список передало джерело в лівійській розвідці, що займається вивченням операцій «Вагнера» в Лівії і, зокрема, ролі найманців у наступі на столицю.

«Список великий і поділений на кілька секцій. Є в ньому оптичні прилади, високотехнологічні радари, шоломи й комплекти особистого захисту, а також ліки. У розділі «Техніка» – замовлення на шість бронемашин, чотири танки, 12 вантажівок і на 44 позашляхових броньовані автомобілі. У розділі «Озброєння» – крім іншого, заявка на 270 автоматів Калашникова», — повідомляють розслідувачі.

За словами експерта з безпеки Кріса Кобб-Сміта, чимало з перерахованих позицій – це сучасна техніка, яка на даний момент перебуває на озброєнні тільки російської армії.

«Це передбачає не тільки доступ до значного бюджету, а й повноваження отримати доступ до новітніх стратегічно важливих, якщо не секретних, технологій. Приватні військові компанії, такі як Blackwater, також можуть мати певну підтримку уряду США, але я не думаю, що вони мають повноваженнях робити запити на танки, артилерійські установки та дрони-безпілотники», – пояснив Кобб-Сміт.

МЗС РФ заперечує всі факти й заявляє про підтасовування й дискредитації політики Росії

У січні 2020 року президента Володимира Путіна запитали про присутність російських найманців у Лівії, на що він відповів: «Якщо там і є російські громадяни, то вони не представляють інтереси російської держави і грошей від російської держави не отримують».

Міністерство закордонних справ Росії повідомило Бі-бі-Сі, що «згадана тема вже неодноразово коментувалася» й послалося на свої попередні заяви.

У них, зокрема, сказано: «Насправді Росія всіляко сприяє припиненню вогню й політичному врегулюванню кризи в Лівії. Інформація про присутність у Лівії співробітників ПВК «Вагнер»… здебільшого побудована на підтасованих даних і спрямована на дискредитацію політики Росії на лівійському напрямку».

Цей текст написаний на основі документального фільму, що вийшов на англійською та арабською мовами 10 серпня. Російська версія фільму буде опублікована на YouTube-каналі Російської служби Бі-бі-сі пізніше.





Приватна військова компанія Вагнера – російська військова структура, що комплектується найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на стороні Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, в Судані. На Донбасі підрозділи структури забезпечували прикриття регулярних підрозділівросійської армії в боях за Дебальцеве і Луганський аеропорт, а також виконували доручення, зокрема ліквідацію ватажків бойовиків, діяльність яких не задовольняла російське керівництво. Кремль використовує ПВК «Вагнера» як елемент гібридної війни Росії в інших країнах.

Джерело: ВВС Русская служба