Найманці Путіна мають хороші зуби й щеплення. Головні деталі нового розслідування BBC про армію Вагнера
У період активних бойових дій із вересня 2019 року по липень 2020-го в Лівії перебували до тисячі найманців Путіна
Під час спільного розслідування Арабська й Російська служби Бі-бі-сі отримали доступ до планшета й декількох документів, які, ймовірно, належали найманцям «Вагнера» у Лівії.
Планшет і документи дають уявлення про масштаби операцій групи й дозволяють припустити, що незважаючи на послідовне заперечення російською владою будь-яких зв’язків із «Вагнером», вона підтримує найманців на найвищому рівні.
«Пізно увечері на початку лютого нам зателефонувало одне із джерел у Лівії: у зоні боїв на заході країни солдати знайшли забутий кимось планшет Samsung. Імовірно, він належав одному з російських найманців, що відступав та воював на боці генерала Халіфи Хафтара і проти визнаного ООН Уряду національної згоди (УНЗ). Привізши планшет до Лондона, ми помістили його в спеціальний чохол, який блокує сигнал, – щоб не можна було відстежити місце його розташування чи дистанційно стерти дані», – йдеться в матеріалі Бі-Бі-Сі.
У пам’яті пристрою вони знайшли десятки файлів – від інструкцій по установці протипіхотних мін та виготовленню саморобних вибухових пристроїв до зйомок із розвідувальних безпілотників. Були й кілька скачаних книг, у т.ч. Mein Kampf, «Гра Престолів» та посібник із виноробства.
«Але найцікавішими були військові карти зон бойових дій із помітками російською мовою. Більшість оцінок були сконцентровані навколо південної околиці Тріполі Айн-Зара, де бійці «Вагнера» воювали з ПНС у лютому-травні 2020 року. Карти збігалися зі знайденою на планшеті зйомкою безлюдних вулиць Айн-Зари, зробленої безпілотником. До того моменту жителі вже покинули район», – йдеться в розслідуванні.
Позивні «вагнерівця» збіглися з даними українського «Миротворця»
Даних про особу власника в планшеті не виявилося, але при збільшенні масштабу карт розслідувачі змогли розгледіти червоні точки, помічені словами, схожими на позивні бійців.
Зіставивши їх з інформацією з бази українського «Миротворця», у якій разом із позивними вказані імена бійців «Вагнера», а також із доповіддю ООН про присутність групи в Лівії, яку злили в ЗМІ, Бі-Бі-Сі встановила, що один із позовних із планшета – «Мітла» – може належати 36-річному громадянинові РФ Федору Мєтьолкіну родом із Північного Кавказу.
«Згідно з базою «Миротворець», його особистий номер – М-1913. Це, найімовірніше, означає, що він приєднався до «Вагнера» досить давно – п’ять чи шість років тому, коли група брала участь у боях на боці проросійських найманців на Донбасі. «Відрядження» в інші зони конфліктів після Донбасу – звичайна практика для ПВК Вагнера. Про це ж свідчать і двоє колишніх бійців групи, з якими поговорили на умовах анонімності. Один із них розповів, що в будь-який момент у період активних бойових дій із вересня 2019 року по липень 2020-го в Лівії перебували до 1000 бійців Вагнера», – йдеться в матеріалі.
Щеплення від Covid-19, здорові зуби, фізична підготовка та благонадійність
У ПВК Вагнера немає жодної офіційної реєстрації, вона нікого не працевлаштовує. Найманці, за словами колишніх бійців, укладають короткострокові контракти з дрібними компаніями-одноденками на конкретну роботу — наприклад, охороняти нафтові свердловини.
Потім їх перевіряють на фізичну підготовку і благонадійність, після чого відправляють у неофіційний тренувальний табір «Вагнера» під Краснодаром, поруч із військовою базою.
«Як стало відомо Бі-бі-сі, за останні пів року для працевлаштування у ПВК з’явилося дві нові умови: по-перше, усі бійці повинні тепер пройти обов’язкову вакцинацію від Covid-19. Другою умовою є хороші зуби, тому деяким найманцям перед поїздкою в Молькіно (військовий полігон — ред.) доводиться видаляти по 3–4 зуба, щоби пройти медкомісію, розповів один із бійців. Після проходження медкомісії, поліграфа й короткої фізичної підготовки бійців відправляють за кордон у різні зони конфлікту. Оплата залежить від того, наскільки небезпечні умови відрядження», – пишуть розслідувачі.
Найменш небезпечний вид відрядження – охорона об’єктів або фізичних осіб. Бойові дії, у яких можна загинути, позначаються як «червона» зона. Самі найманці розуміють, що в разі загибелі їх тіла можуть не повернути на батьківщину.
Головний мотив убивати – гроші
Гроші – головна мотивація і ПВК Вагнера зокрема, й окремих найманців. Чимало з них родом із провінції, де складно знайти роботу з гідною зарплатою. Середня зарплата в маленьких російських містах не перевищує 20–30 тисяч рублів, тоді як зарплата за роботу на «Вагнер», за словами колишнього бійця, може перевищувати середню в місті в 10 разів.
Оптика, високотехнологічні радари, шоломи й ліки
Крім планшета, журналісти Бі-Бі-Сі також отримали 10-сторінковий документ – заявку на отримання озброєння й техніки, датовану 19 січня 2020 року. Цей список передало джерело в лівійській розвідці, що займається вивченням операцій «Вагнера» в Лівії і, зокрема, ролі найманців у наступі на столицю.
«Список великий і поділений на кілька секцій. Є в ньому оптичні прилади, високотехнологічні радари, шоломи й комплекти особистого захисту, а також ліки. У розділі «Техніка» – замовлення на шість бронемашин, чотири танки, 12 вантажівок і на 44 позашляхових броньовані автомобілі. У розділі «Озброєння» – крім іншого, заявка на 270 автоматів Калашникова», — повідомляють розслідувачі.
За словами експерта з безпеки Кріса Кобб-Сміта, чимало з перерахованих позицій – це сучасна техніка, яка на даний момент перебуває на озброєнні тільки російської армії.
«Це передбачає не тільки доступ до значного бюджету, а й повноваження отримати доступ до новітніх стратегічно важливих, якщо не секретних, технологій. Приватні військові компанії, такі як Blackwater, також можуть мати певну підтримку уряду США, але я не думаю, що вони мають повноваженнях робити запити на танки, артилерійські установки та дрони-безпілотники», – пояснив Кобб-Сміт.
МЗС РФ заперечує всі факти й заявляє про підтасовування й дискредитації політики Росії
У січні 2020 року президента Володимира Путіна запитали про присутність російських найманців у Лівії, на що він відповів: «Якщо там і є російські громадяни, то вони не представляють інтереси російської держави і грошей від російської держави не отримують».
Міністерство закордонних справ Росії повідомило Бі-бі-Сі, що «згадана тема вже неодноразово коментувалася» й послалося на свої попередні заяви.
У них, зокрема, сказано: «Насправді Росія всіляко сприяє припиненню вогню й політичному врегулюванню кризи в Лівії. Інформація про присутність у Лівії співробітників ПВК «Вагнер»… здебільшого побудована на підтасованих даних і спрямована на дискредитацію політики Росії на лівійському напрямку».
Приватна військова компанія Вагнера – російська військова структура, що комплектується найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на стороні Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, в Судані.
На Донбасі підрозділи структури забезпечували прикриття регулярних підрозділівросійської армії в боях за Дебальцеве і Луганський аеропорт, а також виконували доручення, зокрема ліквідацію ватажків бойовиків, діяльність яких не задовольняла російське керівництво.
Кремль використовує ПВК «Вагнера» як елемент гібридної війни Росії в інших країнах.
Джерело: ВВС Русская служба