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«Невиховані собаки». Сестра Кім Чен Ина пригрозила Україні та Південній Кореї

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Невиховані собаки». Сестра Кім Чен Ина пригрозила Україні та Південній Кореї
Кім Йо Чжон – впливова сестра лідера КНДР Кім Чен Ина
фото: EPA, ТАСС

Кім Йо Чжон: «Військова провокація» проти держави з ядерною зброєю може призвести до жахливої ​​ситуації»

Сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон принизливо висловилась щодо України та Південної Кореї, назвавши країни «невихованими собаками» та «однаковими, як дві краплі води». Про це повідомляють Korean JoongAng Daily та KCNA.

«Судячи з поведінки Сеула та Києва, які метушаться, випрошують і наважуються нести безглузду нісенітницю щодо держав, які мають ядерну зброю, вони однакові, як дві краплі води. Треба назвати це спільними рисами, які властиві невихованим собакам, виплеканих США», – вважає представниця Центрального комітету Трудової партії КНДР.

За словами сестри північнокорейського диктатора, «військова провокація» проти держави з ядерною зброєю може призвести до жахливої ​​ситуації, яку «неможливо уявити політикам і військовим експертам».

Раніше Північна Корея заявила, що військова допомога США Україні є «неймовірною помилкою» та грою з вогнем проти ядерної держави Росії. Про це повідомляє Reuters. Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон посилює конфлікт в Україні та веде всю Європу на межу ядерної війни.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Як відомо, Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками». 

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Теги: Південна Корея Кім Чен Ин Північна Корея провокація партії

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