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План Трампа про завершення війни в Україні: Financial Times розкрила перші деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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План Трампа про завершення війни в Україні: Financial Times розкрила перші деталі
Трамп планує переглянути Мінські угоди, які не змогли зупинити бойові дії на сході України
фото з відкритих джерел

Серед ключових пунктів плану – замороження війни, відмова Україні в членстві в НАТО та переговори з Путіним

Кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє Financial Times.

Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

Однак цього разу нібито буде передбачено механізми примусу до виконання угоди з наслідками за її порушення. Однак за дотриманням угоди мають стежити європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

Союзники Трампа стверджують, що Україна програє війну, і тому наполягати на врегулюванні морально правильно. На думку Трампа, президент США Джо Байден мав би поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, як президенти говорили з радянськими лідерами під час холодної війни.

Україні та НАТО

Кандидат на посаду президента США переконаний, що членство України в НАТО не є варіантом у короткостроковій перспективі. Так, Фред Флейц, який працював у першій адміністрації Трампа, каже, що членство в НАТО можна виключити на кілька років, щоб змусити Росію піти на переговори.

«Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодними територіями, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди, імовірно, не буде доти, доки Путін не піде зі сцени», – каже він.

Тиск на Путіна та переговори

Один із провідних республіканських експертів із національної безпеки в Палаті представників Майк Волтц запропонував Трампу використати загрозу обвалення російської економіки завдяки зниженню цін на нафту і газ, щоб підштовхнути Путіна до переговорів з Україною. Натомість, як зазначає FT, Саудівська Аравія не вітатиме такий крок.

«Президент дуже добре розуміє, що таке важелі тиску, а у нас є величезні економічні важелі впливу на Росію. Першим кроком буде, за його словами: «Бурі, дитинко, бурі». Ви наповните світ дешевшою і чистішою американською нафтою і газом. Ви збиваєте ціну», – заявив він.

Наближені до Трампа люди стверджують, що він зможе чинити серйозний економічний тиск на Путіна. Як доказ його миротворчих здібностей вони наводять Авраамські угоди, підписані в його перший президентський термін між Ізраїлем і ОАЕ, Бахрейном, Марокко і Суданом.

«Він показав, що знає, як посадити за стіл переговорів обидві сторони. Він робив це послідовно. Наступними будуть араби та ізраїльтяни, росіяни та українці», – заявив американський дипломат Річард Гренелл.

Нагадаємо, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати.

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Теги: НАТО війна путін Дональд Трамп вибори у США

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