Гарріс запропонувала Трампу пройти тест на когнітивні здібності

Віце-президентка США, відповідаючи на заяви Трампа щодо її IQ, сказала, що вона пройде когнітивний тест

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка претендує на президентську посаду від Демократичної партії, запропонувала своєму супернику-республіканцю Дональду Трампу пройти тест на когнітивні здібності. Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу CBS.

Коментарі Гарріс стосувались заяв Трампа, який неодноразово робив образливі заяви щодо рівня її інтелекту. Зокрема, Гарріс наголосила, що пройшла б когнітивний тест – і «закличе його (Трампа – «Главком») пройти той самий».

«Це те, до чого він вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі і вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу», – сказала вона.

Віцепрезидентка вказала на низку людей, які тісно співпрацювали з Трампом і виступили проти нього останніми тижнями, як на доказ того, що він «не годиться на посаду президента Сполучених Штатів».

Нагадаємо, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на мітингу в Madison Square Garden у Нью-Йорку, де його соратники розпочали захід з низки грубих і расистських висловлювань.

Трамп сподівався використати цю знакову платформу для висловлення критики на адресу кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс. Проте штат востаннє підтримав республіканського кандидата на президентських виборах у 1984 році.

Як повідомлялося раніше, кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні.