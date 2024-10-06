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У Румунії відсторонено від президентських виборів проросійську кандидатку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Румунії відсторонено від президентських виборів проросійську кандидатку
2023 року політикиня внесла законопроєкт про зміни до закону Румунії, де закликала анексувати Чернівецьку область, Буджак (Одеська область), Марморощину та острів Зміїний
фото: REUTERS/Johanna Geron

Таке рішення викликало занепокоєння щодо демократичних цінностей у всього політичного спектра країни

Конституційний суд Румунії відсторонив від президентських виборів Діану Шошоаке, лідерку невеликої ультранаціоналістичної проросійської партії «SOS Румунія». Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Конституційний суд обговорював судові позови проти шести кандидатів у президенти. Він відхилив п'ять, але прийняв позов проти Шошоаке, не пояснюючи свого рішення.

Агентство вказує, що суд має пояснити своє рішення пізніше, проте дев’ять його членів є політично призначеним, через що багато політиків звинуватили його у втручанні. 

«Це доводить, що американці, євреї та Європейський Союз планували сфальсифікувати вибори в Румунії ще до їх початку. З цього моменту ми маємо чіткий доказ того, що в Румунії обговорюють диктатуру та повну відсутність демократії», – прокоментувала рішення суду Шошоака.

Румунія, яка входить до ЄС та НАТО, має провести президентські вибори 24 листопада та 8 грудня, у проміжку відбудуться парламентські вибори. У голосуванні візьмуть участь 20 кандидатів, а прем'єр Марсель Чолаку, ймовірно, пройде до другого туру. Проте незрозуміло, хто буде його опонентом.

Хоча роль президента у Румунії є церемоніальною, він призначає премʼєрів, суддів та прокурорів. Також серед його повноважень є нагляд за зовнішньою політикою, тобто новий очільник держави відповідатиме за дотримання зобовʼязань щодо допомоги Україні.

Нагадаємо, Молдова зіштовхнулася з явищем підкупу виборців у поєднанні з гібридною війною і дезінформацією. Про це заявив очільник поліції Молдови Віорел Чернеуцяну. За його словами, «подібного Молдова раніше не бачила». Детективи повідомляють, що лише за останній місяць на банківські рахунки понад 130 тис. громадян країни було переказано понад $15 млн російських коштів. 

Також у Демократичній партії США наростають побоювання щодо можливого втручання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в американську політику. 

До слова, 6 жовтня в Тунісі проходять вибори президента. Однак, високий рівень впевненості в перемозі чинного президента Каїса Саїда, який балотується на другий термін, а також ув'язнення кількох опозиційних кандидатів та економічний спад в країні, призвели до того, що багато виборців не бажають відвідувати виборчі дільниці.

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Теги: прокурор партії Румунія Конституційний суд вибори

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