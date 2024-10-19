Гарріс в черговий раз засумнівалась у придатності Трампа для президентства

Гарріс знову натякає на те, що у Трампа є проблеми зі здоров'ям

Камала Гарріс заявила, що посада президента США є однією із найбільш виснажливих робіт у світі

У п’ятницю кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів. Про це повідомляє видання Axios.

Відзначається, що віце-президент США, Камала Гарріс, у п’ятницю, 18 жовтня, висловила сумніви щодо придатності кандидата від Республіканської партії до президентської посади під час свого виступу в рамках передвиборчої кампанії у штаті Мічиган.

«Я чула повідомлення про те, що принаймні його команда стверджує, що він страждає від виснаження. Бути президентом США, ймовірно, одна з найскладніших робіт у світі. І тому нам треба запитати, чи не втомився він від передвиборчої кампанії, чи придатний він для цієї роботи?» – заявила Гарріс.

Axios нагадало, що Трамп скасував низку інтерв'ю та публічних появ в останні тижні. Зокрема:

було скасовано його появу на заході Національної стрілецької асоціації наступного тижня;

днями Трамп відмовився від двох інтерв'ю «в основних ЗМІ»;

також на цьому тижні він перервав виступ у мерії Пенсільванії і простояв на сцені під музику понад півгодини.

За інформацією видання, вік та інтелект Трампа стали предметом пильної уваги, особливо після того, як 81-річний президент Джо Байден вийшов з передвиборчих перегонів. Гарріс, якій незабаром виповниться 60 років, нещодавно опублікувала свої медичні документи і, у зв’язку з цим, розкритикувала Трампа за те, що він не вчинив аналогічно, хоча це є звичним кроком для президентських кандидатів. Також зазначається, що у разі обрання 78-річного Трампа на посаду президента США, він перевершить рекорд Байдена як найстарший глава держави на момент вступу в посаду.

Нагадаємо, стало відомо, що наступного тижня віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше приєднається до колишнього президента Барака Обами та його дружини Мішель Обами під час передвиборчих заходів.

До слова, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Нагадаємо, 10 вересня кандидатка у президенти США від «демократів» Камала Гарріс та кандидат у президенти від «республіканців» Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах, які організував телеканал ABC News.