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Білл Гейтс змінив свою стратегію і вперше пожертвував кандидату у президенти США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Білл Гейтс змінив свою стратегію і вперше пожертвував кандидату у президенти США
Гейтс публічно не підтримував Гарріс, і його пожертвування буде істотною зміною в стратегії, яка раніше утримувала його від подібних подарунків
фото: Reuters

Засновник Microsoft пожертвував близько $50 млн на президентську кампанію Камали Гарріс після десятиліть утримання від політики

Білл Гейтс, один із найбагатших людей у світі, приватно заявив, що нещодавно пожертвував близько $50 млн некомерційної організації, яка підтримує президентську кампанію Камали Гарріс. Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що засновник Microsoft зробив це після десятиліть утримання від політики.

Пожертви мали залишитися в таємниці. Гейтс публічно не підтримував Гарріс, і його пожертвування буде істотною зміною в стратегії, яка раніше утримувала його від подібних подарунків.

У приватних розмовах із друзями та іншими людьми цього року Гейтс висловив стурбованість тим, яким буде друге президентство Дональда Трампа, хоча він наголосив, що міг би працювати з будь-яким із кандидатів.

У Гейтса немає тісних відносин з Гарріс, але він привітав роботу адміністрації Байдена-Гарріс щодо зміни клімату. Благодійна організація Гейтса, Фонд Білла та Мелінди Гейтс, серйозно стурбована можливими скороченнями програм планування сім'ї та глобальної охорони здоров'я у разі обрання Трампа, заявили двоє людей, близьких до фонду.

Гейтс сказав, що зробив свою пожертву Future Forward, головній зовнішній групі зі збору коштів на підтримку Гарріс, повідомили джерела The New York Times.

Гейтс обговорив свою пожертву на користь Гарріс зі своїми колегами, включаючи Майка Блумберга, колишнього мера Нью-Йорка та головного прихильника Future Forward, який розглядав можливість пожертвування аналогічного розміру, повідомили джерела.

Пожертвування Гейтса було направлено безпосередньо в некомерційний підрозділ Future Forward, Future Forward USA Action, яка як організація «чорних грошей» не розкриває своїх донорів. Таким чином, будь-який внесок Гейтса ніколи не буде опубліковано в жодній публічній звітності.

У заяві у відповідь на це повідомлення Гейтс не згадував безпосередньо про пожертву або підтримку Гарріс у гонці. Він наголосив на своїй двопартійності, але також сказав, що «ці вибори відрізняються».

«Я підтримую кандидатів, які демонструють чітку відданість покращенню охорони здоров'я, скороченню бідності та боротьбі зі зміною клімату в США та в усьому світі, – сказав він The New York Times. – У мене великий досвід роботи з лідерами по всьому політичному спектру, але ці вибори відрізняються від інших, вони мають безпрецедентне значення для американців та найбільш уразливих людей у всьому світі».

Блумберг і пан Гейтс – давні друзі, яких пов'язують філантропія, проблеми охорони здоров'я та зміни клімату. Гейтс, чий стан оцінюється у $162 млрд, давно підштовхувався друзями-демократами та спонсорами до участі у боротьбі з Трампом, але він завжди чинив опір.

Як і його колишня дружина Мелінда Френч Гейтс, Гейтс довгий час прагнув триматися вище політики, щоб мати довіру як серед демократичної, так і серед республіканської аудиторії та адміністрацій, особливо тих, що працюють у країнах, що розвиваються.

«Я волію не брати участь у великих політичних пожертвуваннях», – заявив Гейтс наприкінці 2019 року.

Пожертвування в групу «темних грошей» дає певний захист: деякі багаті спонсори, які підтримують Гарріс, нервуються через те, що їх публічно ототожнюють з її кампанією, побоюючись, що Трамп помститься після листопада. Трамп пригрозив переслідувати прихильників Гарріс, включаючи її найбільших спонсорів.

Гейтс – один із найбільш відстежуваних людей у світі філантропії, з мережею багатих дарувальників, які дуже поважають його. Багато хто з цих людей є частиною спільноти Giving Pledge, групи мільярдерів, організованої Гейтсом та Френч Гейтс, які обіцяють пожертвувати не менше половини своїх активів на благодійні цілі. 

Нагадаємо, кандидатка у президенти від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс бачить ризики того, що «Путін сидітиме у Києві», якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу. Як повідомляє CNN, про це Гарріс заявила під час передвиборчій події у Мічигані. Також Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з російським диктатором для обговорення шляхів завершення розв’язаної ним війни проти України.  

Раніше повідомлялося, що виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

 

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Теги: США вибори вибори у США Білл Гейтс Камала Гарріс

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