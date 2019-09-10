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    У світі

    Японія збирається скинути в океан радіоактивну воду з Фукусіми

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    Уряд країни заявив, що остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято - Японія збирається скинути в океан радіоактивну воду з Фукусіми
    Уряд країни заявив, що остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято

    Науковці говорять про низький ризик для здоров'я людей і тварин від скидання радіоактивної води в океан

    Уряд Японії розглядає план скидання в океан води, забрудненої під час охолодження реакторів АЕС «Фукусіма».

    Про це повідомляє ВВС.

    «Міністр охорони навколишнього середовища Японії повідомив про можливу необхідність скинути в океан забруднену воду з атомної електростанції Фукусіма, оскільки 2022 року місце в резервуарах закінчиться», - йдеться в повідомленні.

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    Групи рибалок категорично проти цієї ідеї, але багато науковців говорять про низький ризик для здоров'я людей і тварин від скидання радіоактивної води в океан.

    Уряд країни заявив, що остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято.

    Протягом останніх восьми років близько 200 тонн радіоактивної води викачувалося з пошкоджених будівель реактора щодня. Більшість радіоактивних ізотопів було видалено за допомогою складного процесу фільтрації. Але один ізотоп, тритій, не може бути ліквідований, тому вода зберігається у величезних резервуарах, які будуть повністю заповнені до 2022 року.

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