Японія збирається скинути в океан радіоактивну воду з Фукусіми



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Уряд країни заявив, що остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято

Науковці говорять про низький ризик для здоров'я людей і тварин від скидання радіоактивної води в океан

Уряд Японії розглядає план скидання в океан води, забрудненої під час охолодження реакторів АЕС «Фукусіма».

Про це повідомляє ВВС.

«Міністр охорони навколишнього середовища Японії повідомив про можливу необхідність скинути в океан забруднену воду з атомної електростанції Фукусіма, оскільки 2022 року місце в резервуарах закінчиться», - йдеться в повідомленні.

Групи рибалок категорично проти цієї ідеї, але багато науковців говорять про низький ризик для здоров'я людей і тварин від скидання радіоактивної води в океан.

Уряд країни заявив, що остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято.

Протягом останніх восьми років близько 200 тонн радіоактивної води викачувалося з пошкоджених будівель реактора щодня. Більшість радіоактивних ізотопів було видалено за допомогою складного процесу фільтрації. Але один ізотоп, тритій, не може бути ліквідований, тому вода зберігається у величезних резервуарах, які будуть повністю заповнені до 2022 року.