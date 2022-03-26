Бої точаться у трьох районах Сумщини

В окупованих росіянами громадах Сумщини відбувається терор і геноцид українців

У Конотопському, Охтирському та Сумському районах Сумщини тривають активні бої. Про це повідомив у Telegram керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«На Сумщині ситуація залишається напруженою, тривають запеклі бої. Це Конотопський район, Сумський, Охтирський - активна фаза боїв. Як ви знаєте, у нас деякі громади перебувають під контролем російських окупантів, у них відбувається терор і геноцид українців», - сказав Живицький.

Також тривають воєнні дії у Тростянецькій громаді, продовжується обстріл передмістя Сум та бомбардування Охтирки.

Живицький звернувся до керівників громад і політиків із закликом дуже обережно і виважено подавати інформацію, не оприлюднювати неперевіреної, погоджувати її із Сумською ОВА і «не перетворювати війну на політику».

Живицький висловив сподівання, що невдовзі вдасться звільнити деякі громади з-під окупації.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ведуть бої за звільнення Тростянця.

Згодом голова Тростянецької міськради Юрій Бова повідомив про звільнення міста, окупанти тікають на крадених автівках та скутерах.