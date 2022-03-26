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    Події в Україні

    Бої точаться у трьох районах Сумщини

    Українські військові знищують рашистів і їхню техніку - Бої точаться у трьох районах Сумщини
    Українські військові знищують рашистів і їхню техніку
    фото: Генштаб ЗСУ

    В окупованих росіянами громадах Сумщини відбувається терор і геноцид українців

    У Конотопському, Охтирському та Сумському районах Сумщини тривають активні бої. Про це повідомив у Telegram керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «На Сумщині ситуація залишається напруженою, тривають запеклі бої. Це Конотопський район, Сумський, Охтирський - активна фаза боїв. Як ви знаєте, у нас деякі громади перебувають під контролем російських окупантів, у них відбувається терор і геноцид українців», - сказав Живицький.

    Також тривають воєнні дії у Тростянецькій громаді, продовжується обстріл передмістя Сум та бомбардування Охтирки.

    Живицький звернувся до керівників громад і політиків із закликом дуже обережно і виважено подавати інформацію, не оприлюднювати неперевіреної, погоджувати її із Сумською ОВА і «не перетворювати війну на політику».

    Живицький висловив сподівання, що невдовзі вдасться звільнити деякі громади з-під окупації.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ведуть бої за звільнення Тростянця.

    Згодом голова Тростянецької міськради Юрій Бова повідомив про звільнення міста, окупанти тікають на крадених автівках та скутерах.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Бої точаться у трьох районах Сумщини