За вихідні іспанські моряки врятували понад 400 африканських мігрантів

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Мігранти на плотах

Іспанія є третім найактивнішім маршрутом для мігрантів

Морська рятувальна служба Іспанії заявила, що протягом цих вихідних вона врятувала понад 400 мігрантів, які намагалися перетнути Середземне море з Північної Африки в Європу.

Служба заявила, що її рятувальні човни перехопили 115 мігрантів, які подорожували на п’ятьох малих човнах у Гібралтарській протоці 27 травня – наступного дня після того, як 293 мігрантів висадили з дев’яти суден.

Іспанія є третім найактивнішім маршрутом для мігрантів, які прагнуть потрапити в Європу – вона ще «відстає» у цьому від Італії, але вже сягає рівня Греції.

Десятки тисяч мігрантів із країн Африки намагаються потрапити водними шляхами до Іспанії та інших південно-європейських країн щорічно, перетинаючи Середземне море на контрабанди човнах. Більшість човнів непридатні для відкритої води, і тисячі людей тонуть.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), в 2017 році до Іспанії прибули морем 22 400 осіб, що майже в три рази перевищило кількість біженців до 2016 року.

Джерело: Радіо Свобода