Зафіксовано смерть від кору у Франції

Жінка не була вакцинована

У місті Пуатьє (Франція) жінка померла від кору. Про це повідомила регіональна служба охорони здоров'я в Бордо, передає видання The Local. Як повідомили медики, 32-річна жінка не була вакцинована. Її було шпиталізовано 1 лютого. Згодом хвору перевели в інтенсивну терапію, але врятувати не вдалося. Зазначається, що кір вразив західний регіон Нова



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Жінка не була вакцинована

У місті Пуатьє (Франція) жінка померла від кору. Про це повідомила регіональна служба охорони здоров'я в Бордо, передає видання The Local.

Як повідомили медики, 32-річна жінка не була вакцинована. Її було шпиталізовано 1 лютого. Згодом хвору перевели в інтенсивну терапію, але врятувати не вдалося.

Зазначається, що кір вразив західний регіон Нова Аквітанія в листопаді. Було підтверджено 269 випадків захворювання, 66 осіб було шпиталізовано для лікування. Близько чверті пацієнтів лікувалися в реанімації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району.