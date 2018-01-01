Зафіксовано смерть від кору у Франції
- Сьогодні, 15:59
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Жінка не була вакцинована
У місті Пуатьє (Франція) жінка померла від кору. Про це повідомила регіональна служба охорони здоров'я в Бордо, передає видання The Local.
Як повідомили медики, 32-річна жінка не була вакцинована. Її було шпиталізовано 1 лютого. Згодом хвору перевели в інтенсивну терапію, але врятувати не вдалося.
Зазначається, що кір вразив західний регіон Нова Аквітанія в листопаді. Було підтверджено 269 випадків захворювання, 66 осіб було шпиталізовано для лікування. Близько чверті пацієнтів лікувалися в реанімації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району.