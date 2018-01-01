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    Зафіксовано смерть від кору у Франції

    Жінка не була вакцинована
    У місті Пуатьє (Франція) жінка померла від кору. Про це повідомила регіональна служба охорони здоров'я в Бордо, передає видання The Local. Як повідомили медики, 32-річна жінка не була вакцинована. Її було шпиталізовано 1 лютого. Згодом хвору перевели в інтенсивну терапію, але врятувати не вдалося. Зазначається, що кір вразив західний регіон Нова
    • Сьогодні, 15:59
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    Жінка не була вакцинована

    У місті Пуатьє (Франція) жінка померла від кору. Про це повідомила регіональна служба охорони здоров'я в Бордо, передає видання The Local.

    Як повідомили медики, 32-річна жінка не була вакцинована. Її було шпиталізовано 1 лютого. Згодом хвору перевели в інтенсивну терапію, але врятувати не вдалося.

    Зазначається, що кір вразив західний регіон Нова Аквітанія в листопаді. Було підтверджено 269 випадків захворювання, 66 осіб було шпиталізовано для лікування. Близько чверті пацієнтів лікувалися в реанімації.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району. 

    здоров'я Франція смерть хвороби
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