Західні ЗМІ назвали місце зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Трамп має провести переговори з Кім Чен Ином у найближчі тижні

Місцем зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, ймовірно, стане Сінгапур. Про це повідомляє AFP. «Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ймовірно зустрінуться у Сінгапурі наступного місяця», - йдеться у повідомленні. За даними дипломатичних джерел, саміт між США й КНДР



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Трамп має провести переговори з Кім Чен Ином у найближчі тижні

Місцем зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, ймовірно, стане Сінгапур. Про це повідомляє AFP.

«Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ймовірно зустрінуться у Сінгапурі наступного місяця», - йдеться у повідомленні.

За даними дипломатичних джерел, саміт між США й КНДР відбудеться у середині червня.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп має провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у найближчі тижні.

4 травня американський лідер заявив, що час і місце зустрічі вже узгоджені. Водночас він не повідомив деталей.

30 квітня Трамп зазначав, що може зустрітися з Кім Чен Ином у селі Пханмуджом на межі Південної та Північної Кореї в демілітаризованій зоні. Серед інших місць називали Сінгапур, Монголію та Швейцарію.

Трамп заявляв про дуже плідні попередні переговори із Пхеньяном, в тому числі про звільнення трьох американських заручників. Очікується, що їх можуть звільнити вже напередодні зустрічі президента США і Кім Чен Ина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі із північнокорейським очільником Кім Чен Ином Трамп може провести традиційний саміт із очільником Південної Кореї Мун Чже Іном.