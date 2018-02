Захищав зачіску: Трамп кинув дружину і сина під дощем

Користувачі соцмереж його розкритикували

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, піднімаючись на борт номер один, залишив свою дружину Мелані і сина Беррона під дощем, а сам прикрився парасолькою. Про це повідомляє видання Mediaite.

На відео видно, як американський президент піднімається по трапу, тримаючи над собою парасольку, а за ним йде Беррон, у якого немає ні парасольки, ані плаща. А за сином піднімається Меланія Трамп, якій також нема чим сховатися від дощу.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR