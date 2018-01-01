  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Захищав зачіску: Трамп кинув дружину і сина під дощем

    Користувачі соцмереж його розкритикували
    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, піднімаючись на борт номер один, залишив свою дружину Мелані і сина Беррона під дощем, а сам прикрився парасолькою. Про це повідомляє видання Mediaite. На відео видно, як американський президент піднімається по трапу, тримаючи над собою парасольку, а за ним йде Беррон, у якого немає ні парасольки,
    • Сьогодні, 19:31
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Користувачі соцмереж його розкритикували

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, піднімаючись на борт номер один, залишив свою дружину Мелані і сина Беррона під дощем, а сам прикрився парасолькою. Про це повідомляє видання Mediaite.

    На відео видно, як американський президент піднімається по трапу, тримаючи над собою парасольку, а за ним йде Беррон, у якого немає ні парасольки, ані плаща. А за сином піднімається Меланія Трамп, якій також нема чим сховатися від дощу.

    Потім Трамп зупиняється привітати натовп, а Меланія і Беррон забігають у літак.

    У соціальних мережах піддали критиці цей вчинок Трампа, зазначивши, що зачіска йому важливіша за дружина та сина.

    Дональд Трамп літак Меланія Трамп Twitter президент дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ