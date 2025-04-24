Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували російського пропагандиста

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ ліквідували російського пропагандиста
Гольдіну було 25 років
фото з відкритих джерел

Журналіста лікарі намагалися врятувати протягом місяця після поранення

У московському шпиталі помер російський пропагандист, військовий кореспондент телеканалу Міноборони РФ «Зірка» Микита Гольдін. Його було поранено внаслідок ударів Himars. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

Інформація про це з’явилася 24 квітня. Там зазначили, що на лікарняному ліжку пропагандист провів останній місяць з 24 березня поточного року.

Саме того дня Гольдін отримав важке осколкове поранення на фронті. Тоді ж у зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів.

Гольдіну було 25 років. Народився він у російському місті Псков. Закінчив кадетський корпус у Санкт-Петербурзі, потім вступив на факультет журналістики Військового університету імені князя Олександра Невського.

З 2024 року Гольдін готував сюжети для телеканалу «Зірка», публікувався у «Московському комсомольці» та інших виданнях.

Так, 24 березня був ліквідований у зоні бойових дій в Україні російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак. Він працював на фронті російсько-української війни із 2022 року, виправдовуючи агресію Кремля.

Раніше ЗСУ ліквідували російського футболіста та дитячого тренера. 

Також у шпиталі Санкт-Петербурга від отриманих поранень помер гвардії капітан Бато Цидипов, російський окупант та дворазовий чемпіон світу з танкового біатлону.

До слова, у тимчасово окупованому Луганську застрелили Джейхуна Саламова – співвласника кафе «Кавказ», яке бійці спецпідрозділу «Ахмат» використовували для проведення вербувальної діяльності. Як інформує «Главком», про це повідомив партизанський рух «Атеш».

Читайте також:

Теги: пропагандист війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, виробничі підприємства, готельний комплекс
Зруйновано футбольне поле та пошкоджено будинки: РФ десятки разів атакувала Харків
Сьогодні, 09:04
Зеленьский: «Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви»
Зеленський повідомив, якої відповіді з Москви очікує Україна
21 квiтня, 21:54
Дрони на оптоволокні – особиста думка
Дрони на оптоволокні можуть стати головним болем на фронті
17 квiтня, 20:01
Зеленський: Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні
Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю
9 квiтня, 22:27
У листопаді 2024 року Булгутов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та долучився до окупаційної армії
ЗСУ ліквідували російського окупанта та майстра спорту з армійського рукопашного бою
7 квiтня, 17:00
Окупанти посилюють обстріли на Лиманському напрямку
Росіяни намагаються прорватися до Покровська: деталі від Сил оборони
3 квiтня, 11:59
Т-90М це російський основний бойовий танк, модернізація Т-90А
На Харківщині FPV-дрони знищили один із найсучасніших танків РФ
31 березня, 23:38
Президент США вирішив поки не звільняти Майкла Волтца
Волтц обговорював у Signal завершення війни в Україні – WSJ
31 березня, 20:32
ЗСУ відкинули противника біля Андріївки
Сили Оборони України відкинули росіян на Донеччині
25 березня, 17:36

Соціум

ЗСУ ліквідували російського пропагандиста
ЗСУ ліквідували російського пропагандиста
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
Уряд назвав кількість жертв серед мирних українців від початку вторгнення РФ
Уряд назвав кількість жертв серед мирних українців від початку вторгнення РФ
Внаслідок землетрусу в Стамбулі стався розлом ґрунту завдовжки 35 км
Внаслідок землетрусу в Стамбулі стався розлом ґрунту завдовжки 35 км
Українська авіакомпанія відкрила прямі рейси між Кишиневом і Барселоною
Українська авіакомпанія відкрила прямі рейси між Кишиневом і Барселоною
Знищення одного із найбільших складів боєприпасів РФ: зʼявилися супутникові знімки
Знищення одного із найбільших складів боєприпасів РФ: зʼявилися супутникові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
33K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
22K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
20K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua