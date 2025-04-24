ЗСУ ліквідували російського пропагандиста

Гольдіну було 25 років

Журналіста лікарі намагалися врятувати протягом місяця після поранення

У московському шпиталі помер російський пропагандист, військовий кореспондент телеканалу Міноборони РФ «Зірка» Микита Гольдін. Його було поранено внаслідок ударів Himars. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

Інформація про це з’явилася 24 квітня. Там зазначили, що на лікарняному ліжку пропагандист провів останній місяць з 24 березня поточного року.

Саме того дня Гольдін отримав важке осколкове поранення на фронті. Тоді ж у зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів.

Гольдіну було 25 років. Народився він у російському місті Псков. Закінчив кадетський корпус у Санкт-Петербурзі, потім вступив на факультет журналістики Військового університету імені князя Олександра Невського.

З 2024 року Гольдін готував сюжети для телеканалу «Зірка», публікувався у «Московському комсомольці» та інших виданнях.

Так, 24 березня був ліквідований у зоні бойових дій в Україні російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак. Він працював на фронті російсько-української війни із 2022 року, виправдовуючи агресію Кремля.

Раніше ЗСУ ліквідували російського футболіста та дитячого тренера.

Також у шпиталі Санкт-Петербурга від отриманих поранень помер гвардії капітан Бато Цидипов, російський окупант та дворазовий чемпіон світу з танкового біатлону.

До слова, у тимчасово окупованому Луганську застрелили Джейхуна Саламова – співвласника кафе «Кавказ», яке бійці спецпідрозділу «Ахмат» використовували для проведення вербувальної діяльності. Як інформує «Главком», про це повідомив партизанський рух «Атеш».