У РФ знищено ворожий літак Су-30СМ вартістю $50 млн: деталі від ГУР
ГУР: Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає
У РФ на території аеродрому «Ростов-на-Дону центральний» згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.
«На Росії знищено ворожий літак Су-30СМ – спротив путінізму зростає. Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії – на території аеродрому «Ростов-на-Дону центральний» спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером «35»», – йдеться у повідомленні.
ГУР МО: на території аеродрому “ростов-на-дону центральний” спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач російський Су-30СМ із бортовим номером “35”.
Його орієнтовна вартість - 50 мільйонів доларів. pic.twitter.com/aUU8I1kvcI
Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака – $50 млн.
«Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає! ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – наголошує розвідка.
Раніше воїни Головного управління розвідки розбили окупантів на Запорізькому фронті. Понад 12 росіян ліквідовано. Українські бійці ще двох ворожих штурмовиків взяли в полон.
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