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У РФ знищено ворожий літак Су-30СМ вартістю $50 млн: деталі від ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У РФ знищено ворожий літак Су-30СМ вартістю $50 млн: деталі від ГУР
У РФ спалахнув Су-30СМ
фото: скриншот з відео

ГУР: Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає

У РФ на території аеродрому «Ростов-на-Дону центральний» згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«На Росії знищено ворожий літак Су-30СМ – спротив путінізму зростає. Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії – на території аеродрому «Ростов-на-Дону центральний» спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером «35»», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака – $50 млн.

Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління.

«Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає! ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – наголошує розвідка.

Раніше воїни Головного управління розвідки розбили окупантів на Запорізькому фронті. Понад 12 росіян ліквідовано. Українські бійці ще двох ворожих штурмовиків взяли в полон.

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Теги: росія винищувач ГУР

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