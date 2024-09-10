Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання
У військових навчаннях візьмуть участь 400 бойових кораблів, підводних човнів і суден забезпечення
Сьогодні, 10 вересня, Військово-морський флот Росії розпочав навчання «Океан-2024», яке триватиме до 16 вересня включно. Про це повідомляє міноборони країни.
У військових навчаннях візьмуть участь 400 бойових кораблів, підводних човнів і суден забезпечення. Також понад 120 військово-морських літаків і понад 90 тис. військовослужбовців.
Bloomberg повідомляє, що Росія разом із Китаєм проведе спільні військово-морські навчання в Тихому і Північному Льодовитому океанах та Середземному, Каспійському і Балтійському морях.
Нагадаємо, що раніше Військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.
Головнокомандувач Військово-морським флотом (ВМФ) Росії, адмірал Олександр Моїсеєв, підписав меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з головнокомандувачем ВМФ Китаю адміралом Ху Чжунміном щодо морських пошуково-рятувальних операцій під час візиту Моїсеєва до Китаю.
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