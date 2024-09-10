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Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання
Навчання російських військових триватиме до 16 вересня
фото: скріншот з відео

У військових навчаннях візьмуть участь 400 бойових кораблів, підводних човнів і суден забезпечення

Сьогодні, 10 вересня, Військово-морський флот Росії розпочав навчання «Океан-2024», яке триватиме до 16 вересня включно. Про це повідомляє міноборони країни.

У військових навчаннях візьмуть участь 400 бойових кораблів, підводних човнів і суден забезпечення. Також понад 120 військово-морських літаків і понад 90 тис. військовослужбовців.

«Океан» – кодова назва військово-морських навчань, що проводилися головним командуванням Військово-морського флоту СРСР у 1970, 1975, 1977, 1983 та 1985 роках. Навчання (маневри) «Океан» були найбільшими заходами оперативної та бойової підготовки Військово-морського флоту СРСР у післявоєнний період.

Bloomberg повідомляє, що Росія разом із Китаєм проведе спільні військово-морські навчання в Тихому і Північному Льодовитому океанах та Середземному, Каспійському і Балтійському морях.

Нагадаємо, що раніше Військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Головнокомандувач Військово-морським флотом (ВМФ) Росії, адмірал Олександр Моїсеєв, підписав меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з головнокомандувачем ВМФ Китаю адміралом Ху Чжунміном щодо морських пошуково-рятувальних операцій під час візиту Моїсеєва до Китаю.

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Теги: Китай росія військові навчання море флот флот РФ

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