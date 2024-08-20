Купальний сезон на Житомирщині: де поплавати в останні дні літа

У Житомирській області можна відпочити у Дружбівському, Дібровському, Коростишівському, Соколовському та Мальованському кар'єрах

Україна багата на природні дива, які часто залишаються поза увагою туристів, захоплених пошуками екзотичних краєвидів за кордоном. Але варто лише трохи розширити свій кругозір, і ви відкриєте для себе справжні райські куточки, заховані серед мальовничих ландшафтів нашої країни. Одним з таких скарбів є затоплені кар'єри, які вражають своєю красою та унікальністю, пише «Главком» .

Дружбівський кар'єр

Розташований неподалік селища Дружба на Житомирщині, Дружбівський кар'єр – це справжній оазис серед густих лісів. Колись тут видобували кварц для військової промисловості, але сьогодні це місце перетворилося на мальовничу водойму. Білі піщані гори, що оточують водойму, створюють ілюзію перебування на екзотичному пляжі.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Як дістатися з Києва

Найзручніший спосіб – власним автомобілем. Відстань від Києва становить близько 235 кілометрів, і подорож займе приблизно 3 години по трасі Е373/М07. Можна доїхати поїздом до Коростеня, а звідти автобусом або таксі до селища Дружба. Від Дружби до кар'єру можна дійти пішки або взяти таксі.

Дібровський кар'єр

Якщо ви шукаєте усамітнення та можливість дослідити підводний світ, то Дібровський кар'єр, розташований біля села Діброва, стане для вас справжнім відкриттям. Колись тут видобували граніт, і на дні водойми досі лежать бурові машини, трансформаторна станція та сторожка, створюючи враження застиглого у часі індустріального пейзажу.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Як дістатися з Києва

Автомобілем подорож займе близько 3 годин. Ви можете скористатися трасою Е40/М06 до Житомира, а потім повернути на трасу Р02 до села Діброва. Можна доїхати поїздом до станції Діброва Олевська, а звідти пройтися пішки або взяти таксі до кар'єру.

Коростишівський кар'єр

Коростишівський кар'єр, розташований неподалік міста Коростишів, вражає своєю мальовничістю та величчю. Високі скелі, що оточують водойму, створюють враження перебування у гірській місцевості, а сосни, що ростуть на їх схилах, додають пейзажу особливого шарму.

Цей кар'єр не підходить для купання через нерівномірне дно та відсутність облаштованих пляжів, але він пропонує безліч інших можливостей для активного відпочинку. Тут можна зайнятися скелелазінням, покататися на SUP-борді, влаштувати пікнік або просто насолодитися красою природи.

Як дістатися з Києва

Автомобіль – це найшвидший та найзручніший спосіб. Подорож займе близько 1 години по трасі Е40/М06. З Києва до Коростишева регулярно курсують автобуси та маршрутки. Від автостанції до кар'єру можна дійти пішки або взяти таксі.

Соколовський кар'єр

Соколовський кар'єр, розташований у самому Житомирі, є найглибшою водоймою області. Тут також колись видобували граніт, і на дні кар'єру досі можна побачити залишки промислового обладнання.

Юлія Хоменко, glavcom.uа

Як дістатися з Києва

Автомобілем подорож займе близько 1,5-2 години по трасі Е40/М06. З Києва до Житомира регулярно курсують автобуси та поїзди. Від авто- або залізничного вокзалу до кар'єру можна дійти пішки, доїхати громадським транспортом або взяти таксі.

Мальованський кар'єр

Мальованський кар'єр, розташований неподалік Чуднівського мосту, що веде до Корбутівки, – це чарівне місце, оточене деревами та скелями. Його краса приваблює фотографів та любителів мальовничих пейзажів.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Як дістатися з Києва

Автомобілем подорож займе близько 2-2,5 години. Ви можете скористатися трасою Е40/М06 до Житомира, а потім повернути на трасу Т 0605 до Корбутівки. Мальованський кар'єр знаходиться неподалік Чуднівського мосту. Можна доїхати поїздом або автобусом до Житомира, а звідти автобусом або маршруткою до села Корбутівка. Від села до кар'єру можна дійти пішки або взяти таксі.

Голубе озеро

Серед розкішних лісів Житомирщини, поблизу міста Овруч, заховалися справжня перлина природи – Голубе озеро. Ця водойма, що утворилася на місці колишніх кар'єрів, вражає своєю красою та незвичайним кольором води, який варіюється від блакитного до насиченого бірюзового.

Тут водяться різноманітні види риб, включаючи сома, коропа та карася. Влітку на берегах озер збираються тисячі відпочивальників, які насолоджуються тишею та спокоєм природи, купаються, засмагають та влаштовують пікніки.

Для зручності відвідувачів на берегах озер облаштовано пляжі та зони відпочинку. Неподалік знаходиться готель, де можна переночувати за доступною ціною.

Затоплені кар'єри Житомирщини – це лише невелика частина природних скарбів, які приховує наша країна. Не бійтеся досліджувати нові місця, відкривати для себе незвідані куточки та насолоджуватися красою рідної землі. Адже справжні пригоди чекають на вас не лише за кордоном, а й у вашій власній країні.

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