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Українські паралімпійці здобули шість медалей у дев'ятий день змагань у Парижі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українські паралімпійці здобули шість медалей у дев'ятий день змагань у Парижі
медалей: 1золота, 3срібні та 2 бронзові — такий здобуток спортсменів збірної України у дев'ятий день змагань на Паралімпійських іграх
фото: Міністерство молоді та спорту

Україна на турнірі представлена 140 спортсменами у 17 дисциплінах

На Паралімпійських іграх-2024 у Парижі українські спортсмени продовжують демонструвати неймовірну силу духу та жагу до перемоги. У дев'ятий день змагань наша збірна здобула ще шість нагород: одну золоту, три срібні та дві бронзові. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Переможці дня

  • Золото: Єгор Дементьєв (велоспорт)
  • Срібло: Денис Остапченко (плавання), Данило Чуфаров (плавання), Людмила Даниліна (легка атлетика)
  • Бронза: Олена Федота-Ісаєва (фехтування), Максим Ніколенко (настільний теніс)
  • Легка атлетика: Людмила Даниліна (біг, 1500 м, клас T20)
Українські паралімпійці здобули шість медалей у дев'ятий день змагань у Парижі фото 1

Збірна України з 67 медалями (16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових) посідає восьме місце у медальному заліку. Наша команда продовжує боротьбу за вищі позиції та демонструє високий рівень підготовки та майстерності.

Українські паралімпійці здобули шість медалей у дев'ятий день змагань у Парижі фото 2

Паралімпійські ігри у Парижі триватимуть до 8 вересня. 

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Теги: теніс плавання настільний теніс Збірна України паралімпійські ігри

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