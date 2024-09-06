Українські паралімпійці здобули шість медалей у дев'ятий день змагань у Парижі

медалей: 1золота, 3срібні та 2 бронзові — такий здобуток спортсменів збірної України у дев'ятий день змагань на Паралімпійських іграх

Україна на турнірі представлена 140 спортсменами у 17 дисциплінах

На Паралімпійських іграх-2024 у Парижі українські спортсмени продовжують демонструвати неймовірну силу духу та жагу до перемоги. У дев'ятий день змагань наша збірна здобула ще шість нагород: одну золоту, три срібні та дві бронзові. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Переможці дня

Золото: Єгор Дементьєв (велоспорт)

Срібло: Денис Остапченко (плавання), Данило Чуфаров (плавання), Людмила Даниліна (легка атлетика)

Бронза: Олена Федота-Ісаєва (фехтування), Максим Ніколенко (настільний теніс)

Легка атлетика: Людмила Даниліна (біг, 1500 м, клас T20)

Збірна України з 67 медалями (16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових) посідає восьме місце у медальному заліку. Наша команда продовжує боротьбу за вищі позиції та демонструє високий рівень підготовки та майстерності.

Паралімпійські ігри у Парижі триватимуть до 8 вересня.