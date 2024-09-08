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Греція вводить туристичний збір для круїзних туристів на Санторіні та Міконосі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Греція вводить туристичний збір для круїзних туристів на Санторіні та Міконосі
Надмірний туризм є проблемою лише в кількох туристичних місцях Греції
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про наміри запровадити збір у розмірі 20 євро з відвідувачів круїзних лайнерів

Греція планує ввести збір з відвідувачів круїзних лайнерів, які прямують на популярні острови Санторіні та Міконос. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс оголосив про намір запровадити збір у розмірі 20 євро з кожного пасажира під час піку літнього сезону. Про це повідомляє Reuters.

«Греція не має структурної проблеми надмірного туризму. Деякі з її туристичних місць мають значну проблему протягом певних тижнів або місяців року, з якою ми повинні мати справу. Круїзне судноплавство обтяжує Санторіні та Міконос», – пояснив він.

Міцотакіс підкреслив, що надмірний туризм є проблемою лише для кількох туристичних місць Греції, зокрема Санторіні та Міконос, які особливо страждають від великого напливу круїзних лайнерів. Частина зібраних коштів буде передана місцевим громадам для інвестування в інфраструктуру.

Санторіні та Міконос – два найпопулярніші туристичні напрямки в Греції, які щороку приймають мільйони відвідувачів, особливо в літні місяці.

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Теги: міністр Греція туризм

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