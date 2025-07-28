Залізнична катастрофа у Німеччині: з'явилась інформація про постраждалих українців

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені

Серед постраждалих пасажирів поїзда, що зійшов з рейок у Німеччині 27 липня, є п'ятеро українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Серед пасажирів перебували, зокрема п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих - відсутні», - йдеться у повідомленні МЗС України.

Наголошується, що консули готові надавати необхідне сприяння. Причини інциденту встановлюються. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені.

Нагадаємо, у федеральній землі Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини, 27 липня сталася серйозна залізнична аварія: з рейок зійшов пасажирський поїзд, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще десятки зазнали травм.

За попередніми даними, аварія сталася з регіональним експресом компанії Deutsche Bahn, який прямував із міста Зігмарінген до Ульма. У момент трагедії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів. Два вагони зійшли з колії, один із них перекинувся.