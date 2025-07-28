Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Залізнична катастрофа у Німеччині: з'явилась інформація про постраждалих українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Залізнична катастрофа у Німеччині: з'явилась інформація про постраждалих українців
На південному заході Німеччини 27 липня сталася серйозна залізнична аварія
фото: Thomas Warnack/dpa/picture alliance

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені

Серед постраждалих пасажирів поїзда, що зійшов з рейок у Німеччині 27 липня, є п'ятеро українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Серед пасажирів перебували, зокрема п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих - відсутні», - йдеться у повідомленні МЗС України.

Наголошується, що консули готові надавати необхідне сприяння. Причини інциденту встановлюються. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені.

Нагадаємо, у федеральній землі Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини, 27 липня сталася серйозна залізнична аварія: з рейок зійшов пасажирський поїзд, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще десятки зазнали травм.

За попередніми даними, аварія сталася з регіональним експресом компанії Deutsche Bahn, який прямував із міста Зігмарінген до Ульма. У момент трагедії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів. Два вагони зійшли з колії, один із них перекинувся.

Теги: Німеччина аварія залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина вирішила використати тарганів у своїх цілях
Німеччина має намір використовувати «тарганів-шпигунів» у можливій війні
24 липня, 20:05
Фрідріх Мерц зробив заяву про допомогу Україні
Мерц повідомив, коли Україна отримає системи Patriot
17 липня, 19:22
Угоду мають підписати прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час церемонії в Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні
Велика Британія та Німеччина готуються підписати оборонну угоду
17 липня, 04:46
На польсько-литовському кордоні було затримано 28 осіб
Прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: Польща оголосила перші результати
12 липня, 12:37
Робітники ремонтують певні ділянки автобану
Відомі німецькі автобани потріскались від спеки – Bloomberg
8 липня, 23:32
Наразі Польща перевірятиме лише певні транспортні засоби
Польща ввела прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою
7 липня, 12:52
Німеччина потерпає від крадіїв у супермаркетах
Крадіжки у магазинах Німеччини сягли рекордного рівня
7 липня, 08:37
31 людина дістала поранення внаслідок аварії
У Німеччині перекинувся автобус, серед пасажирів – українці
4 липня, 18:27
Підписання Меморандуму відбулося за участі представників Київської міської державної адміністрації, мерії Лейпцига, підприємницьких асоціацій обох міст і міжнародних експертів
Київ і Лейпциг підписали Меморандум про співпрацю в галузі підприємництва
3 липня, 18:33

Соціум

Залізнична катастрофа у Німеччині: з'явилась інформація про постраждалих українців
Залізнична катастрофа у Німеччині: з'явилась інформація про постраждалих українців
РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України
РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України
Екологічна катастрофа в Іспанії: тонни водоростей заполонили пляжі країни
Екологічна катастрофа в Іспанії: тонни водоростей заполонили пляжі країни
Розвідка назвала країни, для яких імперські амбіції Росії становлять загрозу
Розвідка назвала країни, для яких імперські амбіції Росії становлять загрозу
Селище у Норвегії платить 8400 євро за народження дитини
Селище у Норвегії платить 8400 євро за народження дитини
У Туреччині роботодавці платитимуть за депортацію працівників-нелегалів
У Туреччині роботодавці платитимуть за депортацію працівників-нелегалів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
16K
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
7788
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4447
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2431
Прогноз магнітних бур на 28-30 липня: якою буде сонячна активність

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua