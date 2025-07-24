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Німеччина має намір використовувати «тарганів-шпигунів» у можливій війні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Німеччина має намір використовувати «тарганів-шпигунів» у можливій війні
Німеччина вирішила використати тарганів у своїх цілях
фото: Reuters

Таргани-шпигуни та роботи зі штучним інтелектом працюватимуть на користь Німеччини

Німеччина має намір використовувати стартап-технології, зокрема «тарганів-шпигунів» у рамках планування «майбутньої війни». Як повідомляє «Главком», про це пише агентство Reuters.

Компанія Swarm Biotactics показала «кіборгів-тарганів», оснащених спеціальними рюкзаками, що дозволяють збирати дані в режимі реального часу за допомогою камер.

Електричні подразники повинні дозволити людям дистанційно контролювати рухи комах. Мета полягає в тому, щоб вони надавали інформацію для спостереження у ворожому середовищі, наприклад, інформацію про позиції ворога.

«Наші біороботи, створені на основі живих комах, оснащені нейронною стимуляцією, датчиками та модулями безпечного зв’язку. Ними можна керувати індивідуально або працювати автономно роями», – сказав генеральний директор компанії Штефан Вільгельм.

Агентство Reuters поспілкувалося з двома десятками керівників, інвесторів та політиків, щоб дослідити, як Німеччина – найбільша економіка Європи – прагне відігравати центральну роль у переозброєнні континенту.

Так, видання наводить думку співзасновника німецької компанії Helsing, найціннішого оборонного стартапу Європи Гундберта Шерфа. Він вважає, що вторгнення Росії в Україну змінило все. «Цього року Європа вперше за десятиліття витрачає більше на придбання оборонних технологій, ніж США», – сказав він журналістам.

Джерела Reuters повідомили, що уряд канцлера Фрідріха Мерца розглядає штучний інтелект та стартап-технології як ключ до своїх оборонних планів, «щоб безпосередньо пов'язати стартапи з вищими ешелонами своїх Збройних сил».

Нагадаємо, китайські вчені активно працюють над перетворенням звичайних бджіл на «кіборгів», вбудовуючи мініатюрні контролери безпосередньо в їхній мозок. Така інноваційна технологія відкриває перспективи для використання комах у військових та цивільних цілях, зокрема у розвідці та для пошуку тих, хто вижив після стихійних лих. 

До слова, перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає на прискоренні передачі систем, наголошуючи, що доленосне рішення за Вашингтоном. 

Раніше стало відомо, що Німеччина готова поставити Україні два комплекси ППО Patriot, однак передумовою для цього є їхня швидка заміна, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Теги: Німеччина технології штучний інтелект вчені

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