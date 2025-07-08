Відомі німецькі автобани потріскались від спеки – Bloomberg

Німеччина вимушено ремонтує дороги, які постраждали через аномальну спеку

Німеччина веде екстрені ремонтні роботи на своїх відомих автомагістралях після того, як сильна спека останніх днів призвела до появи тріщин у бетонному шарі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Температура до 39 градусів за Цельсієм призвела до розширення та розтріскування бетону на автомагістралях у різних частинах країни, що спровокувало великі пробки.

Тріщини виникають, коли бетон розширюється і йому нікуди подітися, що призводить до розривів. Найбільше страждають старі, інтенсивно використовувані автомагістралі або автомагістралі, які не мають асфальтового покриття.

Нагадаємо, Європа стикається з новою хвилею екстремальних погодних умов з рекордними температурами, лісовими пожежами та штормами. Спека охопила значну частину Європи, викликавши перебої у транспорті, відключення електрики та закриття шкіл у низці країн. Німеччина – одна з країн, що найбільше постраждали від різкого контрасту між спекою та поганою погодою. Температура в деяких районах сягає 40°C, що значно збільшило ризик лісових пожеж та викликало численні попередження від влади.

В той час, як сонце палить більшу частину країни, деякі південні регіони навколо Боденського озера на початку липня постраждали від несподіваних градових злив. У муніципалітеті Зіпплінген град досягав розмірів до п'яти сантиметрів, ушкоджуючи автомобілі та блокуючи дороги.

До слова, у Європарламенті зламалась система охолодження. В одній із зон будівлі Європарламенту вийшла з ладу система кондиціювання повітря, у зв'язку з цим співробітники страждають від спеки та задухи.