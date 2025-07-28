В Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок: є загиблі та поранені

Два вагони зійшли з колії, один із них перекинувся

У момент трагедії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів

У федеральній землі Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини, 27 липня сталася серйозна залізнична аварія: з рейок зійшов пасажирський поїзд, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще десятки зазнали травм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За попередніми даними, аварія сталася з регіональним експресом компанії Deutsche Bahn, який прямував із міста Зігмарінген до Ульма. У момент трагедії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів. Два вагони зійшли з колії, один із них перекинувся.

BREAKING: Multiple killed and injured in Germany as passenger train derails, local media report



pic.twitter.com/KHukY9Y95k — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 27, 2025

Наразі підтверджено смерть трьох осіб. Ще щонайменше 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місце події оперативно прибули сили поліції, пожежної охорони та рятувальні служби.

фото: соціальні мережі

Причини катастрофи ще з'ясовуються. Однак за словами міністра внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томаса Штробля, серед можливих версій розглядається ймовірність зсуву ґрунту, спричиненого сильними дощами та грозою, що напередодні пройшли в регіоні.

фото: соціальні мережі

фото: соціальні мережі

Раніше ми писали, що у Німеччині сталася авіакатастрофа за участю спортивного літака, який врізався в терасу житлового будинку, втративши керування під час польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tagesschau.

Як повідомляється, інцидент стався поблизу населеного пункту Коршенбройх. Унаслідок аварії загинули двоє людей – серед них 71-річна жінка-пілот. Після зіткнення з будинком почалася пожежа.

Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.

До слова, винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.