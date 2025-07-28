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В Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок: є загиблі та поранені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок: є загиблі та поранені
Два вагони зійшли з колії, один із них перекинувся
фото: соціальні мережі

У момент трагедії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів

У федеральній землі Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини, 27 липня сталася серйозна залізнична аварія: з рейок зійшов пасажирський поїзд, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще десятки зазнали травм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За попередніми даними, аварія сталася з регіональним експресом компанії Deutsche Bahn, який прямував із міста Зігмарінген до Ульма. У момент трагедії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів. Два вагони зійшли з колії, один із них перекинувся.

Наразі підтверджено смерть трьох осіб. Ще щонайменше 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місце події оперативно прибули сили поліції, пожежної охорони та рятувальні служби.

В Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок: є загиблі та поранені фото 1
фото: соціальні мережі

Причини катастрофи ще з'ясовуються. Однак за словами міністра внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томаса Штробля, серед можливих версій розглядається ймовірність зсуву ґрунту, спричиненого сильними дощами та грозою, що напередодні пройшли в регіоні.

В Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок: є загиблі та поранені фото 2
фото: соціальні мережі
В Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок: є загиблі та поранені фото 3
фото: соціальні мережі

Раніше ми писали, що у Німеччині сталася авіакатастрофа за участю спортивного літака, який врізався в терасу житлового будинку, втративши керування під час польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tagesschau.

Як повідомляється, інцидент стався поблизу населеного пункту Коршенбройх. Унаслідок аварії загинули двоє людей – серед них 71-річна жінка-пілот. Після зіткнення з будинком почалася пожежа.

Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.

До слова, винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Теги: Німеччина смерть потяг аварія

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