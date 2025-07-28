В Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок: є загиблі та поранені
У момент трагедії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів
У федеральній землі Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини, 27 липня сталася серйозна залізнична аварія: з рейок зійшов пасажирський поїзд, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще десятки зазнали травм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.
За попередніми даними, аварія сталася з регіональним експресом компанії Deutsche Bahn, який прямував із міста Зігмарінген до Ульма. У момент трагедії в поїзді перебувало близько 100 пасажирів. Два вагони зійшли з колії, один із них перекинувся.
BREAKING: Multiple killed and injured in Germany as passenger train derails, local media report
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Наразі підтверджено смерть трьох осіб. Ще щонайменше 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місце події оперативно прибули сили поліції, пожежної охорони та рятувальні служби.
Причини катастрофи ще з'ясовуються. Однак за словами міністра внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томаса Штробля, серед можливих версій розглядається ймовірність зсуву ґрунту, спричиненого сильними дощами та грозою, що напередодні пройшли в регіоні.
Раніше ми писали, що у Німеччині сталася авіакатастрофа за участю спортивного літака, який врізався в терасу житлового будинку, втративши керування під час польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tagesschau.
Як повідомляється, інцидент стався поблизу населеного пункту Коршенбройх. Унаслідок аварії загинули двоє людей – серед них 71-річна жінка-пілот. Після зіткнення з будинком почалася пожежа.
Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.
До слова, винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.
Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.