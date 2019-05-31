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    У світі

    Засновника Facebook не змогли зняти з поста голови правління

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    Раніше кілька американських інвестиційних фондів вже намагалися зняти Цукерберга з поста голови ради директорів Facebook - Засновника Facebook не змогли зняти з поста голови правління
    Раніше кілька американських інвестиційних фондів вже намагалися зняти Цукерберга з поста голови ради директорів Facebook

    Пропозиція про зняття з посади Цукерберга була озвучена на річних зборах компанії, проте більшістю голосів її відхилили

    Група акціонерів компанії Facebook не змогла домогтися відсторонення засновника соціальної мережі Марка Цукерберга з посади голови ради директорів компанії. Про це повідомляє CNBC.

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    Зазначається, що пропозиція була озвучена на річних зборах компанії, проте більшістю голосів була відхилена.

    Одночасно з цим акціонери затвердили компенсації для топ-менеджерів Facebook, в тому числі, виділення $20 млн на охорону Цукерберга, а також його сім'ї і будинку.

    Раніше кілька американських інвестиційних фондів вже намагалися зняти Цукерберга з поста голови ради директорів Facebook, проте їх спроби не мали успіху.

    Нагадаємо, засновник та глава компанії Facebook Марк Цукерберг повідомив про стартегію майбутнього оновлення соціальної мережі, що полягатиме у стимулюванні особистої комунікації та малих груп.

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