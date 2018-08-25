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    У світі

    Засновника Twitter викликали для свідчень у Сенат США

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    Засновник і керівник Twitter Джек Дорсі - Засновника Twitter викликали для свідчень у Сенат США
    Засновник і керівник Twitter Джек Дорсі

    Питання будуть стосуватися перевірки та управління контентом у соцмережі

    Засновник і керівник Twitter Джек Дорсі відповість на запитання в межах засідання комітету Сенату США з енергетики і торгівлі 8 вересня.

    Про це повідомила прес-служба комітету в Twitter.

    У комітеті уточнили, що питання будуть стосуватися перевірки та управління контентом у соцмережі.

    За даними ЗМІ, Дорсі також можуть допитати в Комітеті з розвідки, де збираються обговорити втручання Росії у вибори президента США.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook, Microsoft, Google і Twitter проведуть закриту зустріч напередодні виборів США. Представники компаній мають намір виправити свої помилки, щоб не повторити ситуацію, яка сталася на президентських виборах у 2016 році.

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