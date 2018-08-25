Засновника Twitter викликали для свідчень у Сенат США



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Засновник і керівник Twitter Джек Дорсі

Питання будуть стосуватися перевірки та управління контентом у соцмережі

Засновник і керівник Twitter Джек Дорсі відповість на запитання в межах засідання комітету Сенату США з енергетики і торгівлі 8 вересня.

Про це повідомила прес-служба комітету в Twitter.

У комітеті уточнили, що питання будуть стосуватися перевірки та управління контентом у соцмережі.

За даними ЗМІ, Дорсі також можуть допитати в Комітеті з розвідки, де збираються обговорити втручання Росії у вибори президента США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook, Microsoft, Google і Twitter проведуть закриту зустріч напередодні виборів США. Представники компаній мають намір виправити свої помилки, щоб не повторити ситуацію, яка сталася на президентських виборах у 2016 році.