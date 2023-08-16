З'явилися нові деталі про ув'язнення російського генерала Суровікіна

Суровікіну порадили залишатися в тіні, щоб про нього «забули» в Кремлі

Російський генерал Сергій Суровікін після спроби заколоту ватажка так званої ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина перебуває під домашнім арештом і позбавлений керівної ролі у війні Росії проти України. Про це пише Politico з посиланням на російських пропагандистів і так званих військкорів.

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Зазначається, що Суровікін не з’являвся на публіці після провальної спроби «перевороту Вагнера». Канал ВЧК-ОГПУ, який вважають близьким до російських силовиків, раніше повідомив, що Суровікін перебуває під «своєрідним домашнім арештом» і не може залишити квартиру, в якій його утримують, але його можуть «відвідувати» деякі підлеглі.

За версією ресурсу, Суровікіну порадили залишатися в тіні, щоб про нього «забули» в Кремлі. Канал також стверджує, що «офіційного розслідування немає», але російський генерал тривалий час перебував в «ув'язненні» і відповідав на «незручні запитання».

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До цього колишній генерал-лейтенант, депутат держдуми країни-агресора Віктор Соболєв заявив, що Суровікіна відсторонили від командування окупаційними військами в Україні. Соболєв стверджував, що генерал ще може «повернутися» пізніше, якщо не з’ясується, що він здійснив «серйозні порушення».

Раніше повідомлялося, що російський генерал Суровікін був секретним членом «Вагнера».

Нагадаємо, головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.