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Ракетний удар по Чернігову: озвучено імена загиблих

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ракетний удар по Чернігову: озвучено імена загиблих
Російська ракета, яка влучила в центр Чернігова, вбила 6-річну Софійку
фото: соцмережі

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви

Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Унаслідок ворожої атаки загинула 6-річна Софійка, єдина довгоочікувана донечка Ольги та Олександра Голинських. Про це повідомила близька подруга жінки Катерина Фарафонова.

Ракетний удар по Чернігову: озвучено імена загиблих фото 1
Ракетний удар по Чернігову: озвучено імена загиблих фото 2

«Спочивай на м’якеньких хмаринках наша маленька Софійка, ти була дуже доброю, розумною та кмітливою дівчинкою, ти була прикрасою цього жорстокого світу», - йдеться у повідомленні.

Мама Софійки виклала емоційне відео після її загибелі.

Також внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька. Про це повідомив навчальний заклад.

Ракетний удар по Чернігову: озвучено імена загиблих фото 3

Через ракетний удар по Чернігову, загинула співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії Національного університету «Чернігівська політехніка» - Наталія Торія. За повідомленням навчального закладу, вона поверталася з церкви.

Ракетний удар по Чернігову: озвучено імена загиблих фото 4

Російська ракета обірвала життя чоловіка, на ім'я Володимир, який виконував обов'язки монітора в Благодійному фонді «Право на захист». Цю інформацію підтвердила керівниця офісу фонду, Олена Приходько. 

Ракетний удар по Чернігову: озвучено імена загиблих фото 5

Раніше фронтмен українського гурту Kozak System Іван Леньо повідомив, що його донька Маланка потрапила під ракетний удар у Чернігові 19 серпня. 

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття.

Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі, малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 

Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення.

Теги: росія російська ракета дитина відео Ігор Клименко ракета місто Чернігів виставка укриття театр міністр соцмережі

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