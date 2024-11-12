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Герой України пояснив, яку користь Україні принесла Курська операція

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Герой України пояснив, яку користь Україні принесла Курська операція
Юрій Жуковець розповів про операцію ЗСУ на Курщині
фото: Збройні сили України (ілюстравтивне)

Юрій Жуковець: «Я не можу негативно оцінювати операцію»

ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України. Про це командир розвід роти та Герой України Юрій Жуковець розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ми взяли дуже багато полонених, ми стягнули на Курщину багато їхньої техніки, ми захопили немало їхніх земель, перетягнули війну на їхню землю. Я не можу негативно оцінювати операцію. Нам ставлять задачу, ми її виконуємо. Я є командиром роти. Відповідно, не у моїй компетенції вирішувати доцільність, чи не доцільність тих, чи інших задач. У моїй компетенції полягає виконання задач моєю ротою і збереження особового складу», – відповів військовий на питання про користь Курської операції для України.

Юрій Жуковець також розповів про ситуацію на фронті: «Як не прикро про це говорити, але ми втрачали частину наших земель, зокрема Бахмут, Авдіївку і до курської операції. Зараз вони (окупанти, – «Главком») темпи не наростили, темпи в них такі самі, як і були раніше. Але це війна, фронт динамічний».

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня. Про це повідомляє The Telegraph.

До того ж Росія зібрала у Курській області 50 тисяч солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій. Про це повідомляє The New York Times.

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Теги: росія окупанти ЗСУ військові Герой України Україна окупація росіяни Курщина

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