США оновили дані про кількість військ КНДР на Курщині

За даними Пентагону, Північна Корея перекинула до Росії 11 тис. своїх військових

Міністерство оборони США надало оновлену оцінку щодо участі військових із Північної Кореї у війні проти України на боці Росії, повідомивши про перекидання понад 11 тис. солдатів КНДР до Курської області. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає кореспондент «Укрінформ».

«За нашими оцінками, до Курської області, ймовірно, передислокувалися понад 11 тисяч північнокорейських військових», – зазначила представниця американського оборонного відомства.

Вона також нагадала, що минулого тижня кількість військовослужбовців із КНДР, за даними Пентагону, оцінювалася у 10–11 тис.

Сінгх підтвердила, що за розвідданими, російські сили вже почали залучати північнокорейські підрозділи до бойових дій, і всі вони, ймовірно, братимуть участь у активних операціях.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Росії перебувають понад 11 тис. військових КНДР, які беруть участь у війні проти України. Він закликав міжнародну спільноту дати справедливу відповідь на залучення північнокорейських військ Росією.

До слова, Північна Корея може перекинути до 100 тис. військових для допомоги Росії у війні проти України. Це можливо, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.