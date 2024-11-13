Головна Новини
search button user button menu button

У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
фото з відкритих джерел

Ракети будуть біля пускових рубежів орінтовно о 5:00

На півночі Росії зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

 Ці літаки є носіями крилатих ракет, що створює потенційну загрозу ракетного удару по території України. 

«Зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 5:00», – ідеться в дописі.

Крім того, військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, та додали, що про зміну обстановки щодо ворожих Ту буде заявлено додатково пізніше.

Нагадаємо, проти ночі 13 листопада росіяни знову запустили по Україні безпілотниками типу «Шахед». У низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак БпЛА. 

Також російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 69 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 873 дрони-камікадзе, 106 КАБ та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Відбулося 156 бойових зіткнень.

Читайте також:

Теги: росія війна Україна Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«План перемоги» не настільки жорсткий і резонансний, як його презентація
Епатажні заяви або стратегія: чи здатен «План перемоги» змінити хід війни?
18 жовтня, 15:01
В Києві працювала ППО
У Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи
18 жовтня, 03:30
Енергетики намагаються відновити розподіл електроенергії
Росія атакувала енергооб'єкт на Сумщині: знеструмлено 37 тис. споживачів
20 жовтня, 10:06
Для росіян важливо захопити шахту в Покровську
Окупанти просуваються до унікальної шахти у Покровську
21 жовтня, 06:35
«Не при мені Янукович виграв президентські вибори, а при Ющенкові»
Кучма спростовував, що підтримував Януковича: Не при мені він виграв президентські вибори...
29 жовтня, 13:30
Найбільше випадків вбивства українських захисників зафіксовано в Донецькій області
Стало відомо, скільки проваджень про вбивства військовополонених розслідує Україна
6 листопада, 21:58
КНДР пообіцяла росіянам повну підтримку у війні
МЗС Північної Кореї пообіцяло Путіну підтримку «до перемоги» над Україною
2 листопада, 03:56
Заступник голови МЗС України Микола Точицький, міністр оборони Олексій Резніков, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник глави офісу президента Михайло Подоляк (зліва направо), а також представники РФ на переговорах 7 березня 2022 року
Які цілі «СВО» Путіна? Документ 2022 року розкриває плани РФ на післявоєнний устрій України
4 листопада, 14:22
Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті
Росія у 2025 році зможе виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС: Сибіга пояснив, як цьому запобігти
9 листопада, 17:51

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
38K
Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
13K
Франція опинилась на порозі промислової кризи
8624
Втрати ворога станом на 12 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6290
Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку

Новини

У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Сьогодні, 03:54
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни завдали ударів по Запорізькій області, пошкоджена багатоповерхівка
Вчора, 23:21
Президент доручив Єрмаку готувати щорічне Послання до Верховної Ради
Вчора, 23:09
«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Вчора, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua