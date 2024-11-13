У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили

Ракети будуть біля пускових рубежів орінтовно о 5:00

На півночі Росії зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ці літаки є носіями крилатих ракет, що створює потенційну загрозу ракетного удару по території України.

«Зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 5:00», – ідеться в дописі.

Крім того, військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, та додали, що про зміну обстановки щодо ворожих Ту буде заявлено додатково пізніше.

Нагадаємо, проти ночі 13 листопада росіяни знову запустили по Україні безпілотниками типу «Шахед». У низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак БпЛА.

Також російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 69 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 873 дрони-камікадзе, 106 КАБ та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Відбулося 156 бойових зіткнень.