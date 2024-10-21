Держдеп оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям: деталі

США виділяють кошти на підтримку декількох українських інституцій

Заступниця державного секретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Узра Зея, відвідуючи Київ, наголосила на непохитній солідарності США з українськими посадовцями у антикорупційні сфері, а також відданості США допозі України для її перемоги у війні. Про це повідомляє «Голос Америки».

Під час своєї поїздки заступниця міністра оголосила про три нові ініціативи, щоб допомогти українському народу перемогти у війні та «здобути майбутнє».

Так, Бюро Державного департаменту США з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності оголосило грант у розмірі $5 млн для підвищення прозорості та підзвітності уряду шляхом підтримки організацій громадянського суспільства та журналістів-розслідувачів, які роблять суттєвий внесок у боротьбу з корупцією.

Програма також спрямована на посилення співпраці між громадянським суспільством і незалежними антикорупційними установами України.

Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту виділило $2 млн Міжнародній організації з міграції на підтримку репаративного правосуддя для українців.

Ініціатива допоможе урядовцям і громадянському суспільству розробити внутрішні механізми відшкодування для прямої компенсації та підтримки жертв і тих, хто пережив злочини Росії.

Бюро операцій з конфліктів і стабілізації Державного департаменту США виділило $2 млн «ООН-Жінки» для підтримки українських інституцій у впровадженні Національного плану дій для лідерства, відповідальності та участі жінок у реагуванні на конфлікти.

Нагадаємо, США обговорюють з Україною план перемоги та працюють стосовно «інших заходів», які допоможуть Україні перемогти на полі бою. Речник Держдепартаменту не став конкретизувати свою минулу заяву про «продуктивні кроки», які влада США вбачає у плані перемоги. Він не уточнив, які пункти та положення в ініціативі підтримує американська сторона.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.