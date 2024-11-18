Внаслідок російського удару в Одесі загинуло семеро поліцейських

Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам поліцейських

Сьгодні, 18 листопада, росіяни обстріляли Одесу. Внаслідок ворожої атаки загинуло семеро поліцейських, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

«Сьогодні вдень Росія вкотре цинічно завдала удар по місту. Окрім мирних жителів, загинули семеро поліцейських», – йдеться у повідомленні.

Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам поліцейських, які загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного удару. Вигівський наголосив, що це дуже болісна втрата для рідних та всієї поліцейської родини.

Нагадаємо, 18 листопада, росіяни вчергове обстріляли Одесу. В результаті ракетного обстрілу загинуло 10 цивільних. Кількість поранених в Одесі зросла до 47 людей, серед них чотири дитини. Згодом стало відомо, що 19 листопада на Одещині оголошено днем жалоби.

Попередньо, внаслідок російської російської атаки по Одесі 8 загиблих та 18 поранених - ОВА

Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані. pic.twitter.com/1sErJzSAbw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2024

Президент України Володимир Зеленський назвав показовим удар російських терористів балістикою по житловому району Одеси.

«Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали», – зазначив Зеленський. За його словами, залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.