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В Україні зафіксовано землертрус

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Україні зафіксовано землертрус
В Україні трапився землетрус
фото з відкритих джерел

Землетрус було зафіксовано в Чернівецькій області, на межі з Румунією

Землетрус було зафіксовано ввечері середи, 23 жовтня, у Чернівецькій області. Він був на глибині 3 кілометрів. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю у Facebook.

У центрі повідомили, що землетрус зафіксували о 18:08:04 на території Чернівецької області. Магнітуда склала 3,1 за шкалою Ріхтера, а епіцентр знаходився на глибині 3 кілометрів.

«Осередок землетрусу розташований поблизу селища Ломачинці, Дністровський район, Чернівецька область», – йдеться у повідомленні.

Згідно з класифікацією, цей землетрус належить до відчутних.

Фахівці зазначають, що коливання відчувають переважно люди всередині будівель, тоді як на відкритому просторі їх можна відчути лише за певних умов. Коливання схожі на ті, що виникають під час руху легкої вантажівки.

Останній землетрус у цьому регіоні стався 23 листопада минулого року, і його магнітуда була 2,0 бали.

Нагадаємо, 8 жовтня 2024 року поблизу Кривого Рогу в Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Раніше, 1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км. Землетрус не становить загрози для населення України.

Пізніше, зранку 4 жовтня жителі півдня Одеської області відчули землетрус, який стався у Румунії. 

До слова, землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок о 17:40 в районі повіту Вранча на сході Румунії. 

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Теги: вантажівки Чернівецька область землетрус населення

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